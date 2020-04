Uova di Pasqua e colombe alle case di riposo di Chiusa di Pesio e Peveragno

La Pasqua per gli anziani delle case di riposo di Chiusa Pesio e Peveragno è già arrivata grazie alla generosità della Caffarel e alla consueta disponibilità dei volontari della Protezione civile sempre più in prima linea in questi mesi bui dovuti all’emergenza sanitaria.

I nonni delle varie case di riposo del territorio hanno infatti ricevuto gustose colombe e grosse uova di Pasqua donate dalla ditta Cafferel con sede a Luserna San Giovanni in provincia di Torino.

Tre le case di riposo rifornite: Fondazione Residenza La Meridiana di Chiusa Pesio, la Casa di Riposo Musso e Gastaldi di San Bartolomeo e Villa Fiorita di Montefallonio di Peveragno

“Con tutte le accortezze e le protezioni abbiamo potuto regalare un sorriso ai vecchietti che in questi mesi stanno vivendo la paura di questo virus che ha colpito con particolare violenza proprio gli ultra 70enni” ha spiegato il presidente della Protezione civile di Chiusa Pesio Mario Ellena.

Conclude Mario Ellena: “Un grazie particolare va ai volontari della nostra Protezione civile sempre disponibili e pronti a mettersi in gioco per il prossimo. Proprio in questi giorni infatti stanno collaborando con la Croce Rossa per la consegna delle spese a domicilio”.