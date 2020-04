Villanova Mondovì: 44 casi e 7 decessi dall'inizio dell'epidemia di Coronavirus

La curva dei contagi, ha detto il premier Giuseppe Conte, è in calo, ma è presto per poter tornare alla vita di prima o comunque per pensare alla fase 2.

Lo testimoniano anche i recenti bilanci del Coronavirus nei singoli Comuni, che registrano nuovi aumenti, più o meno significativi: a Villanova Mondovì, ad esempio, i casi positivi sono arrivati a quota 44, mentre 7 persone sono decedute.

L'ha comunicato in data odierna il sindaco villanovese, Michelangelo Turco, che monitora costantemente l'evolversi della situazione attraverso la tecnologia odierna e l'istituzione del COC.