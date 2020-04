Quarantena a tutta dolcezza con il gelato fatto in casa da Federica Montesano di Narzole

Per tutti gli amanti del gelato che anche in quarantena non riescono a fare a meno di tante dolci coppette, abbiamo la ricetta che fa per voi. L’unica cosa da fare è prendere appunti e seguire le istruzioni di Federica Montesano, 34 anni di Narzole e con una grande passione per la cucina.

“Per preparare il gelato ho utilizzato 3 tuorli, 100 g di zucchero, 250 ml di latte, 250 ml di panna fresca, una bustina di vanillina. Ho iniziato scaldando il latte in un pentolino insieme alla bustina di vanillina e ho lasciato intiepidire il composto. Nel frattempo, in planetaria, ho montato i tuorli con lo zucchero fino a renderli belli spumosi. Poi ho aggiunto il latte tiepido a filo, sempre continuando a mescolare con la frusta a bassa velocità. Infine ho aggiunto la panna fresca, continuando a mescolare. La crema che ho ottenuto l’ho lasciata riposare per circa un’ora in frigorifero e poi l’ho trasferita nella gelatiera dove l’ho fatta incorporare per circa mezz’ora. (Se non avete la gelatiera, potete utilizzare il latte condensato al posto di quello fresco, ndr).Ho poi diviso in tre parti il gelato, una parte l’ho lasciata alla crema e delle altre due, una l’ho mischiata con della Nutella e l’altra con della pasta al pistacchio. Le tre vaschette di gelato le ho conservate in freezer!”.



Da leccarsi i baffi. Stare in casa nel weekend di Pasqua non è poi così male!