Buona Pasqua da EuroSpin Cuneo

Enrica Penzo, titolare del punto vendita di Cuneo, “un sereno augurio di Buona Pasqua a tutti i nostri clienti e alle loro famiglie. Un augurio e un grazie vanno soprattutto a chi in questi giorni rimarrà in trincea negli ospedali a salvare vite umane e a chi sarà lungo le strade per garantire il rispetto delle misure necessarie a contrastare il CoronaVirus”.“Un grazie a tutti i nostri clienti che in queste settimane hanno rispettato tutte le misure di sicurezza che il nostro negozio ha posto in essere per contrastare la diffusione del CoronaVirus” continua Enrica “un grazie anche ai miei colleghi per la disponibilità che dimostrano concretamente ogni giorno”.Il punto vendita EuroSpin si trova, in corso Francia 40 a Cuneo.

