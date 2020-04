IoRestoaCasa anche a Pasqua e Pasquetta, nonostante splenda il sole...

Quest’anno vivremo una Pasqua come mai avremmo potuto immaginare: per alcuni sarà triste e angosciante per recenti e traumatici lutti, per altri sarà caratterizzata dall’attesa di notizie e chiamate dai loro cari ricoverati in ospedale; alcuni di noi saranno in ansia per i parenti soli nelle strutture per anziani, altri trascorreranno le festività al lavoro o in solitudine. La maggior parte di noi comunque starà a casa.



Riti della Settimana Santa

Che può essere mai la Pasqua senza i suoi riti?

Dall’8 marzo sono state sospese tutte le funzioni religiose, misura restrittiva necessaria che segna una pagina dolorosa nella storia della Chiesa, soprattutto in tempo di Quaresima e delle festività pasquali. I riti religiosi potranno essere celebrati nelle chiese a porte chiuse, senza fedeli, ma con la tecnologia sarà il celebrante ad entrare nelle case, dando una parvenza di normalità alla festività della Pasqua cattolica. Molte parrocchie, in tutta la Granda, infatti, celebreranno le funzioni pasquali in diretta streaming.



A Bra le funzioni per la solennità di Pasqua saranno trasmesse in streaming, via Facebook e sul canale YouTubedell’unitàpastorale50.



Sabato 11, alle 20.30, dalla parrocchia di Sant’Andrea è in programma la Veglia pasquale, domenica 12, Pasqua di risurrezione, ci sarà la Messa dalla parrocchia di Sant’Andrea, alle ore 11.



A Cherasco, don Silvio Mantelli celebrerà invece le funzioni in diretta Facebook, con inizio alle ore 10, dalla cappella del Museo della magia.



A Diano d’Alba alle 10 di domenica, si celebra la Messa in diretta sulla pagina Facebook “Sei di Dianod’Alba se…” www.facebook.com/groups/seididianodalbase



Anche la pagina Facebook www.facebook.com/parrocchiadisanvittorecanale darà la possibilità ai fedeli di Canale d’Alba di assistere alle funzioni pasquali: sabato veglia pasquale alle 20.30, domenica messa alle 10.



A Cuneo celebrano in streaming, ad esempio, le parrocchie Cuore Immacolato (www.cuoreimmacolatocuneo.it), San Paolo (Sui canali YouTube della parrocchia san Paolo Cuneo e Facebook: Parrocchiani San Paolo in Cuneo) e i Salesiani (canali Facebook e Instagram).



La Parrocchia di Confreria celebrerà funzioni di Pasqua attraverso dirette video. Per partecipare, da casa, alle funzioni, officiate in chiesa da don Giò, è possibile collegarsi ai link, su YouTube, che sono visibili su computer, telefoni o tablet.



Sabato sera ci sarà la Messa della Risurrezione alle 20,50 (https://youtu.be/Gxy037dGihM) e domenica alle 10,30 la Messa di Pasqua (https://youtu.be/UhFn45-w9sY).



A Saluzzo le funzioni pasquali saranno trasmesse via web dalla Cattedrale attraverso la pagina Facebook dell’Oratorio don Bosco. Sabato 11 aprile, alle 21 dalla Cattedrale verrà trasmessa via internet la Veglia Pasquale. La santa messa di Pasqua, domenica 12 aprile, verrà celebrata alle 10.30, diffusa dal Duomo attraverso la pagina Facebook dell’Odb. Lunedì dell’Angelo 13 aprile la Messa sarà alle ore 19, anch’essa trasmessa on line.



La Parrocchia di Ceva ha organizzato le celebrazioni in occasione della Santa Pasqua che verranno trasmesse sulla pagina Fb “Duomo di Ceva – Parrocchia Maria Vergine Assunta”. Le funzioni dei “Triduo” saranno officiate a porte chiuse, ma in diretta streaming. Ecco gli orari: Sabato Santo alle 20 e la domenica di Pasqua alle 10.

In diretta streaming nel Santuario a Vicoforte, Sabato Santo, Veglia pasquale nella notte santa alle 20,30, Domenica di Pasqua, Messa di Pasqua con benedizione papale ed indulgenza, ore 18. Le celebrazioni si possono seguire: sul sito www.santuariodivicoforte.it/diretta-streaming/



E sulla pagina Facebook Parrocchia-Santuario Sacro Cuore di Gesù – Mondovì Altipiano

Alcune chiese resteranno aperte, invece, per la preghiera personale, mentre molti sindaci stanno emettendo ordinanze di chiusura dei cimiteri.



Solidarietà

Pasqua è anche solidarietà e gli anni scorsi molti di noi hanno comprato le uova di Pasqua offerte dalle associazioni di volontariato. Ci mancano le uova di cioccolato dell’Ail, sezione di Cuneo, ma dal sito si legge che per la prima volta, da 26 anni, i volontari, per senso di responsabilità, non scenderanno in piazza per la campagna delle uova di Pasqua, che rappresenta un’importante occasione di raccolta fondi e di sensibilizzazione. In alternativa all'uovo, è possibile sostenere l’associazione contro le leucemie, i linfomi e il mieloma con una donazione sui nostri conti o partecipando alla raccolta "mycrowd" (https://mycrowd.ail.it/campagna/iosonoarischio/ail-cuneo). Info: https://ail.cuneo.it



Al tempo del coronavirus la solidarietà è soprattutto orientata alle strutture ospedaliere e alle residenze per anziani e per disabili. Sono proprio queste ultime che stanno lanciando il loro grido di dolore sulla situazione drammatica che stanno vivendo. In questo momento hanno un disperato bisogno di dispositivi di protezione individuale ovvero mascherine, camici, guanti e tutto ciò che serve per prevenire l’insorgere in una popolazione così fragile della malattia denominata Covid 19. Non passa giorno che leggiamo notizie di questa strage silenziosa che colpisce anziani indifesi e indeboliti anche da punto di vista psicologico, perché lontani dai loro cari che non incontrano da settimane.



In ogni comune è presente almeno una di queste strutture e donare loro qualcosa è un gesto di solidarietà a cui non possiamo sottrarci.



Il pranzo di Pasqua e il pic nic di Pasquetta

Le festività pasquali si festeggiano con un bel pranzo in famiglia e con la classica gita fuori porta con un cesto pieno di appetitosi stuzzichini, ma quest’anno non si può invitare nessuno e non si potrà andare in luoghi di villeggiatura e ai parchi.

Non sarà possibile recarsi al supermercato o al negozio con tutta la famiglia, solo una persona potrà andare a fare la spesa e fare acquisti per preparare il pranzo di Pasqua.

Importante, anche in questa occasione, rispettare sempre le norme di sicurezza prescritte, ma tranquilli, non si morirà di fame.



Sono tanti i negozi di alimentari e le gastronomie disponibili a consegnare la spesa a casa con tutti gli ingredienti per un ricco pranzo pasquale: molti comuni hanno pubblicato sui loro siti istituzionali gli elenchi dei negozianti da contattare.

La Coldiretti Cuneo ci informa che sul territorio provinciale è presente la rete dei produttori Campagna Amica con cui è possibile fare la spesa da casa. Le famiglie, anche in vista del pranzo Pasquale, hanno a disposizione un ricchissimo paniere di prodotti: frutta e ortaggi freschissimi, pasta, farine, cereali, uova, latte, burro, formaggi vaccini, di capra e di pecora, yogurt, carni, salumi, pesce d’acqua dolce, pane, biscotti, nocciole, miele, confetture, composte, succhi e vini.



Che cosa cucinare con tutto questo ben di Dio? Ognuno sceglierà i piatti tradizionali, quelli che vengono meglio e piacciono di più, per chi non ha idee sono tanti i siti e le pagine Facebook dove ci sono tanti video che illustrano come preparare il proprio piatto preferito.



Molti ristoranti, trattorie e agriturismi offrono e consegnano a casa, su prenotazione, un menù pasquale completo.



Per chi vuole gustare piatti cucinati con prodotti agricoli locali e tanta passione, senza muoversi da casa, sono disposizione 5 agriturismi cuneesi di Campagna Amica che, nel pieno rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti, si sono organizzati per portare i pasti a casa



L’elenco dei produttori che consegnano la spesa a casa e degli agriturismi aderenti a questo circuito lo trovi su: https://cuneo.coldiretti.it

Per ricette salutari e sfiziose è da consultare l’archivio delle rubriche “Felici e veloci” e “Mercoledì Veg”di Fata Zucchina che troviamo su www.targatocn.it





Curare l’orto, il giardino e il balcone



La Pasqua è primavera e, proprio recentemente il Governo ha chiarito che è possibile la vendita di piante e fiori in supermercati, mercati, punti vendita e vivai, nel pieno rispetto di tutte le disposizioni. Verificare con i punti vendita autorizzati la possibilità di consegne a domicilio e quindi via libera a mettere a dimora fiori e piante nei propri giardini, orti e balconi come segno benaugurante della Pasqua. Chi ha un balcone, a seconda dell’esposizione, lo può addobbare con le classiche piante che poi fioriranno tutta l’estate con un’esplosione di colori: gerani, petunie, nasturzi, lavanda e tante altre varietà.



C’è anche la possibilità di fare un piccolo orto sul balcone a seconda dello spazio disponibile; con vasi di dimensioni adatte, ottimo terriccio si può procedere alla semina o alla messa a dimora di piantine di lattuga da taglio, rucola, carote, cipolle, fragole, peperoni, pomodori, sedano, ecc.



Per chi ha poco spazio può provare con le erbe aromatiche quali prezzemolo, erba cipollina, basilico, salvia, ecc. Chi ha un terrazzo può coltivare anche piccoli arbusti ornamentali, piccole conifere, rose, piante nane da frutto, ecc.



Al momento orto e giardino possono essere curati solo se in prossimità dell’abitazione e chi ha questa fortuna avrà tutto il tempo per abbellire il proprio spazio verde.



Partecipare a contest o quiz



La Proloco di Pontechianale quest’anno ha ideato il Quiz di Pasquetta. Tutti coloro che hanno in Pontechianale il proprio luogo del cuore e che vi hanno passato le vacanze, ma anche gli appassionati di musica, lunedì 13 marzo alle 16 potranno collegarsi in diretta alla pagina Facebook “Pro loco Pontechianale” e partecipare ad una serie di giochi e quiz, che permetteranno di assegnare diversi premi: due uova di Pasqua con sorpresa, due uova di cioccolato e una campana pasquale di pasticceria, due bottiglie di vino. I vincitori dei premi potranno ritirarli, quando possibile, al Minimarket. Non occorre alcuna iscrizione: basta seguire la diretta, che durerà circa 45 minuti, e rispondere ai vari quesiti nei commenti sottostanti il video rigorosamente sulla pagina Proloco Pontechianale. Saranno valutate non solo le risposte esatte ma anche la velocità. I vincitori saranno proclamati in parte durante la diretta e in parte alle 21 della stessa sera, in una nota ufficiale della Proloco sui social. Info: www.facebook.com/prolocopontechianale2018



A Savigliano è in programma la Caccia al tesoro tra le meraviglie della città attraverso un tour virtuale, comodamente da casa, per scoprire il patrimonio culturale ed artistico del territorio:

si potrà “passeggiare” per le vie ed “entrare” nei principali siti artistici delle città di Savigliano, Genola, Marene e Monasterolo di Savigliano.

La Fondazione Cassa di Risparmio di Savigliano, d’intesa con l’assessorato cultura della Città di Savigliano, lancia una caccia al tesoro virtuale: chi conosce le bellezze e le curiosità del territorio potrà provare a rispondere ad un questionari dalle ore 9 di sabato 11 alle ore 23.59 di domenica 19 aprile. In palio ci sono 5 biciclette “targate Fondazione CRS” e 20 buoni ingresso per il Museo Civico e il Museo Ferroviario per i primi che risponderanno correttamente a tutte le domande.

Info e regolamento: https://www.visitsavigliano.it/caccia-al-tesoro



Il Forte di Vinadio ha lanciato il contest #GuardacheForte. La sfida, aperta fino al 15 aprile, prevede di utilizzare l’arte del riciclo per immaginare una versione ecofriendly della fortezza ispirata a una favola in rima: “C’era una volta un Forte così forte e maestoso che nessun nemico aveva mai osato sfidarlo. Finché un giorno un piccolissimo essere invisibile partì addirittura dalla Cina per cercarlo. Sono il Re dei Virus pronto a contagiare e senza avviso mi piace arrivare. Dal pipistrello vien la mia discendenza e attacco tutti con l’influenza!”. Questo l’inizio della storia, pubblicata sulla pagina Facebook del Forte. Dopo averla letta, i bambini sono invitati a rappresentare il Forte con oggetti ritrovati in casa, tappi di bottiglie, nastri, cannucce, bottoni e vecchi giornali. La foto dei disegni va poi postata sulla pagina social del Forte con gli hashtag #guardacheforte #fortedivinadio #iorestoacasa. Tutti i lavori saranno raccolti in un album, saranno premiati le tre opere che otterranno più mi piace.



Ascoltare musica occitana

Occit’Amo Festival propone per Pasquetta un appuntamento con la musica e le danze.

Lunedì 13 aprile dalle 14,30 il fisarmonicista Roby Avena e la violinista Chiara Cesano, dalla loro casa di Cuneo, proporranno un concerto in diretta Facebook sulla pagina di Occit’amo (https://www.facebook.com/occitamo/), per permettere a chiunque, in qualunque luogo delle terre occitane, da solo o in compagnia, di ballare una courenta o di sentire la musica della tradizione occitana.

I partecipanti sono caldamente invitati ad alzarsi dal tavolo, spostare sedie, divano e tutto ciò che possa essere di ingombro, e a mettersi a danzare. Il passo successivo sarà regalare una foto e postarla nei commenti della diretta. “Una Se Chanto a “balconi unificati – dicono a Terre del Monviso -. Una chiamata per continuare a tenere le idee (e le gambe) in movimento”.