Emergenza Coronavirus: donati dalla ditta Merlino 50 bavaglini alla Regione per tutti i nuovi nati: un auspicio di rinascita

Siamo abituati da quasi 40 giorni a seguire le dirette della Regione Liguria con gli ultimi aggiornamenti dell'emergenza Coronavirus. Numeri, bollettini di contagi, decessi e per fortuna anche guarigioni.



Ieri, venerdì 10 aprile, il Presidente Giovanni Toti e l'assessore Ilaria Cavo hanno annunciato una piccola ma simbolica iniziativa volta a dare un messaggio di rinascita per la Liguria e tutto il Paese.

La ditta Merlino Pubblicità di Ceva, sposando l'niziatva di Regione Liguria proposta loro dall'assessore Ilaria Cavo ha donato i bavaglini con il disegno di una piccola ape e la scritta “Buona vita” da regalare a tutti i bambini nati a Pasqua nella nostra regione.



Sul bavaglino è presente il logo della ditta Merlino, che quest'anno compie il 60esimo anniversario di attività e quello della Regione Liguria.



“Parliamo sempre di decessi ma abbiamo deciso oggi di lanciare anche un nuovo messaggio: regalare il giorno di Pasqua a tutti i neonati della Liguria un bavaglino per augurargli il benvenuto in questa regione. Grazie all'azienda che ha offerto questo dono, sperando che possa essere in controtendenza rispetto alle brutte notizie delle ultime settimane” ha commentato il Presidente Giovanni Toti.



I bavaglini sono stati consegnati in tre ospedali di Genova, a La Spezia, a Lavagna, a Savona, a Pietra Ligure e a Imperia.