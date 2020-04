Aiuti europei: l'Italia è ben Mes? Il parere di Beppe Ghisolfi

EuroBond versus Mes. Non è una trama cinematografica di 007, è la realtà del dibattito in corso a livello europeo fra l'ala dei Paesi del Nord Europa, con in prima fila Olanda e Germania, e il gruppo dei Paesi del Sud della UE più colpiti dal coronavirus, con in testa Italia e Spagna.

Sulla vicenda è intervenuto il Banchiere europeo scrittore Beppe Ghisolfi, sia attraverso le proprie videolezioni in pillole da casa - svolte sul sito della fondazione nazionale per l'educazione finanziaria e riprese da Youtube con migliaia di visualizzazioni.

Insomma, dopo l'EuroGruppo di giovedì sera, come siamo Mes?

Mes sta per meccanismo europeo di stabilità, altrimenti detto fondo salva Stati, in vigore dal 2012 con l'obiettivo di concedere prestiti agli Stati membri della Unione Europea che ne facciano richiesta, ma a precise e rigorose condizioni che prevedono l'impegno a ristrutturare il debito sovrano e la spesa pubblica. Per l'Italia un tale aiuto condizionato varrebbe il 2 per cento del reddito nazionale, quindi una trentina di miliardi, insufficienti a fare fronte agli effetti economici del coronavirus e soggetti al rispetto di clausole molto severe in fatto di restituzione del prestito.

Per Ghisolfi - che nei giorni scorsi ha auspicato a più riprese un sistema di aiuti straordinari a fondo perduto come quelli avviati da Trump (helicopter money) che in America li accredita direttamente a famiglie e imprese - la parola chiave resta liquidità accompagnata dall'aggettivo immediata, ma gli EuroBond, come egli stesso ha spiegato, non sono ben visti dalle parti del Governo di Berlino, abituato a emettere Bund, cioè titoli del debito tedesco, a tassi negativi che lo fanno guadagnare, mentre nel caso di obbligazioni pubbliche europee dovrebbe pro quota pagare gli interessi passivi.

La contesa fra nord e sud sta tutta qua, e dopo la bozza di accordo quadro raggiunto dai ministri economici dell'Eurozona toccherà all'Unione europea dettagliare punto per punto.