Coronavirus, a Sommariva del Bosco 12 i casi di contagio effettivamente riferiti al paese

Un nuovo aggiornamento rivolto ai sommarivesi da parte del vicesindaco Marco Pedussia, per augurare a tutti buona Pasqua e per informare sull'attuale situazione sanitaria del paese.



Per evitare polemiche causate da chi diffonde dati non veritieri, Pedussia informa che dall'inizio dell'emergenza a oggi i casi totali certificati dall'Asl sono 24, di cui 9 presso la casa di riposo, 3 riferiti a persone di fatto non più residenti in paese, e quindi 12 sono i casi effettivamente riferiti al paese, dei quali 11 sono persone che lavorano in ambito sanitario, la metà dei quali sono professionisti che lavorano presso la casa di riposo di un paese confinante.



Quindi il vicesindaco invita a non creare allarmismi e a dedicare, invece, un momento di cordoglio a tutte le famiglie che in questo periodo hanno perso un loro caro senza poterlo salutare con un cerimonia funebre come sarebbe stato giusto fare.

“A chi costruisce storie macabre", prosegue il vicesindaco, “un invito ad avere rispetto per il lavoro del personale della casa di riposo, che da due mesi non si risparmia. I risultati dei tamponi effettuati presso la struttura hanno riportato 9 casi positivi e due decessi di persone positive e con altre patologie pregresse”.



All'interno della struttura si è provveduto a isolare un reparto intero per impedire il diffondersi dell'epidemia. Domenica è avvenuta anche la visita del tenente colonnello, medico dell'esercito incaricato dell'Asl, che non ha riscontrato criticità all'interno della struttura.



Marco Pedussia ha poi presentato i buoni spesa che verranno distribuiti a partire dalla prossima settimana a chi ne ha diritto. Essendo pervenuto un numero di richieste superiore alla somma destinata al Comune da parte dello Stato, si è deciso di deliberare delle linee guida: se la famiglia è formata da una sola persona il buono elargito sarà di 150 euro; se i componenti sono due sarà di 200 euro; se sono tre 250 euro; oltre i tre componenti sarà di 300 euro. Si riesce ad aiutare una famiglia in più grazie a un commerciante, che vuole rimanere anonimo, che ha rinunciato al contributo che gli spettava nell'ambito del progetto “Re start botteghe". L'erogazione dei contributi è già iniziata nei giorni scorsi.



Il vice sindaco ha concluso ringraziando tutti i volontari che hanno affiancato la macchina comunale lavorando sette giorni su sette affinché nessuno fosse lasciato solo e, a nome del sindaco Matteo Pessione e di tutti i colleghi assessori e consiglieri Cinzia Spagnolo, Giorgio Gristina, Micaela Fazion, Fabrizio Vanni, Domenico Bogetti, Nicola Galdi, Stefano Gallo, Giulia Mattis, Giuseppe Passatore, Chiara Passatore e Giorgio Rampone, ha augurato buona Pasqua, chiedendo di stare a casa anche in questi giorni di festa, per rispetto verso tutti quelli che stanno lavorando per tutelare la salute di tutti i sommarivesi.



Giorgio Gristina, in qualità di capogruppo della maggioranza ha ritenuto doveroso esprimere un sentito apprezzamento e ringraziamento per l'operato del vicesindaco, per la chiarezza espressiva e costruttiva che utilizza nei comunicati ai sommarivesi, che dovrebbe essere il valore che induce ogni cittadino a mettersi una mano sul cuore e sulla coscienza prima di commentare o scrivere sui social.