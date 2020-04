Mondovì: avviata la consegna dei Buoni spesa e fissato il termine per la presentazione delle domande

È cominciata, a Mondovì, la distribuzione dei “Buoni Spesa” alle famiglie più esposte agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus COVID-19 e in stato di bisogno, erogati nell’ambito delle misure di Solidarietà alimentare introdotte dal Governo.

I buoni vengono consegnati a domicilio da personale comunale, previo contatto telefonico. Al fine di poter definire nei tempi più rapidi possibili le assegnazioni dei buoni, il termine ultimo per la presentazione della domanda è stato fissato alle ore 12 di sabato 18 aprile 2020.

Gli Uffici Comunali stanno lavorando all’istruttoria delle domande pervenute, procedendo all’assegnazione dei buoni prioritariamente a chi non percepisce altre forme di sussidio, per poi procedere con tutti gli altri aventi diritto.

Tutti coloro che hanno presentato la domanda verranno contattati telefonicamente dagli Uffici, che, in caso di accoglimento, comunicheranno ai cittadini le modalità e il giorno della consegna (è importante farsi trovare in casa al momento della consegna!) e, in caso di diniego, daranno comunque un riscontro sull’esito dell’istruttoria.

Si chiede cortesemente ai richiedenti di attenersi alle indicazioni e di non telefonare agli Uffici per sollecitare. Il riscontro verrà dato a tutti non appena possibile. Il Comune si riserva, qualora all’esito della prima tornata di assegnazioni vi sia ancora capienza, di riaprire i termini per la presentazione delle domande.

- MONDOVÌAIUTA A FARE LA SPESA!

Al fine di incrementare il fondo destinato alla solidarietà alimentare assegnato dal Governo, il Comune di Mondovì ha introdotto la possibilità da parte dei privati cittadini di contribuire con donazioni private.

È possibile donare mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato al Comune di Mondovì, indicando nella causale “COVID-19 Solidarietà alimentare” e il proprio codice fiscale, necessario per identificare i soggetti a cui rilasciare la certificazione per la detrazione dall’imposta sul reddito.



Per i soggetti che effettueranno tali donazioni, così come previsto dal Decreto Legge n. 18/2020 “Cura Italia”, sarà possibile usufruire degli incentivi fiscali per le erogazioni liberali in denaro a sostegno delle misure di contrasto dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, in particolare, solo per le persone fisiche e gli enti non commerciali, di una detrazione dall’imposta lorda ai fini dell’imposta sul reddito pari al 30%, fino ad un limite massimo di 30.000 euro.

Come donare: all’IBAN del Comune di Mondovì: IT66C0311146480000000034351 indicando nella causale “COVID-19 Solidarietà alimentare” e inserendo nella causale anche il proprio codice fiscale.

- VOGLIO PRESENTARE LA DOMANDA, COME FACCIO?

Compila e firma il modulo disponibile sul sito internet comunale in formato pdf editabile;

Allega la copia di un Documento d’Identità in corso di validità;

Invia a info@comune.mondovi.cn.it oppure comune.mondovi@postecert.it entro le ore 12 di sabato 18 aprile 2020.

- HO PRESENTATO LA DOMANDA, NON HO AVUTO RISCONTRO

Attendi di essere contattato dagli Uffici Comunali. Non sollecitare telefonicamente!

- HO RICEVUTO I BUONI, COME LI USO?