Mondovì: richieste 16mila mascherine, azienda ne produce 1000 al giorno

Le mascherine in tessuto certificato che il Comune di Mondovì sta distribuendo gratuitamente ai suoi cittadini nel numero di una per ogni residente rappresentano in questo periodo senza dubbio l'oggetto del desiderio della popolazione monregalese. Ne vengono prodotte circa mille al giorno da un'azienda del territorio e, ça va sans dire, la consegna segue la produzione.

Le richieste arrivate sono, al momento, 16mila e sono 5mila le mascherine già consegnate, frutto del lavoro di tante persone: i volontari di protezione civile che hanno reperito il tessuto certificato in quantità sufficiente per rispondere al fabbisogno della popolazione monregalese, l'amministrazione comunale che ne sostiene i costi, la ditta che le sta confezionando e la 'Famija Monregaleisa' del Carnevale di Mondovì, che ha messo a disposizione il suo pullmino per recuperare le bobine di stoffa e trasportarle in città.

La città monregalese, attraverso la sua pagina Facebook istituzionale, ha lanciato un appello: "Se hai prenotato la mascherina e non l'hai ancora ricevuta, abbi pazienza! Le mascherine arriveranno a tutti! Vengono lasciate nella buca delle lettere dai volontari di protezione civile in divisa, che non chiedono mai di entrare in casa".

Coloro che invece non avessero ancora prenotato la propria mascherina e la volessero, possono farlo seguendo le istruzioni riportate qui: http://www.comune.mondovi.cn.it/il-comune/uffici/sportello-unico-polivalente/servizi-al-cittadino/coronavirus-la-gestione-dellemergenza/consegna-gratuita-delle-mascherine-alla-popolazione/?fbclid=IwAR2jff2sOooU637LKioFbi2-VsWtfHLVSybW5jL7Hi-9RpcXdn04wfgIiR8.