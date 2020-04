Montà: tre casi positivi al Covid-19 e due persone guarite dopo l'esito negativo del tampone

" Abbiamo ricevuto conferma dall'Asl Cn2 di due concittadini guariti dall'infezione del Coronavirus. Nei giorni scorsi un cittadino dopo l'esito negativo del tampone è stato dimesso dall'ospedale ed ha fatto ritorno a casa, sta bene, ed è ora in attesa dell'esito del secondo tampone. È di ieri (venerdì 10 aprile) la conferma del secondo tampone negativo per un'altra concittadina. Mentre in settimana purtroppo si sono aggiunti due casi di cittadini risultati positivi al virus Covid-19 ".

"Tenendo in considerazione che sarà un Pasqua diversa con precise indicazioni a tutela della nostra salute, i Comuni come il nostro si devono attrezzare ed organizzare con le forze dell'ordine perché si temono comportamenti irresponsabili in barba alle regole - dichiara il primo cittadino - . Anche se a tutti noi piacerebbe trascorrere una giornata in compagnia sappiano bene quanto possano essere rischiosi i ritrovi extra familiari. Evitiamoli al momento, per non vanificare gli sforzi fatti finora. Da parte mia e della mia amministrazione - conclude Cauda - auguro una serena Pasqua a tutti voi: a chi lavora nelle case di riposo, negli ospedali, ai medici di base, ai volontari, alle forze dell'ordine, ai militari, alle persone e famiglie in quarantena, ai pazienti ricoverati e a quell'angelo in terra vestito da infermiera".