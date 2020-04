“Oltre il Covid-19. Facciamo tanti video da casa per un’opera collettiva sull'emergenza”: ecco l'iniziativa della compagnia teatrale cuneese Intronauti

“Facciamo dei video, anche dei piccoli flash, per raccontare il nostro stato d'animo, le nostre paure, le nostre speranze”.

In un momento di isolamento forzato arriva la proposta della compagnia di teatro sociale cuneese “Intronauti” per un'opera collettiva sull'emergenza. Il progetto si chiama “Oltre il Covid-19” e l'idea è di Vanni Castella e Paolo Balmas.

Dal 2008 la compagnia fa spettacoli sul tema dell'emarginazione e del disagio psichico mettendo insieme attori professionisti con persone che non hanno mai fatto teatro ma hanno storie vere da raccontare.

“Non vogliamo tanto fare un prodotto artistico, quanto usare l'arte a scopo terapeutico – spiega Paolo Balmas -. È quello che hanno sempre fatto gli 'Intronauti'. Del resto, anche solo l'idea di partecipare ad un progetto collettivo in questo momento può essere utile a chi si sente solo”.

Come funziona?

“Basta una ripresa col vostro cellulare, anche breve, nel modo e nel contesto che desiderate con parole vostre, di altri o con silenzi. Potete metterci la faccia o mostrare semplicemente quello che vedete intorno a voi. La noia, la pioggia che batte sui vetri, le strade vuote. Il tempo per pensare a persone e cose a cui non avevamo più tempo di pensare, quelle che ci fanno gioire, ma anche quelle che ci fanno soffrire. Con i vostri contributi vorremmo costruire un video collettivo che rimanga come documento del tempo e che dia un senso a questi giorni di inedita e forzata solitudine. Se il teatro è fermo, le persone continuano a vivere!”

Ci sono solo due regole: “Il video dev'essere realizzato a casa e deve contenere almeno la vostra voce o la vostra faccia”.

Il videomaker Paolo Balmas si occuperà del montaggio: “Non è un'iniziativa a scopo di lucro e il video sarà condiviso gratuitamente sui canali social e youtube. E' piuttosto un tentativo di farci del bene l'un l'altro, usando la magia dell'arte, e per ricordarci che i momenti di crisi sono, a volte, anche momenti di crescita collettiva. Potrebbe essere utile per guardare oltre il Covid e attirare l'attenzione sull'aspetto psicologico e su quello che ci lascerà questa emergenza sanitaria. magari per parlarne dopo e ricordarci di quelli che saranno ancora più poveri ed emarginati di prima”

Sono già arrivati contributi da una ventina di persone: “Video molto brevi e semplici che cercherò di omogeneizzare un po' – conclude Balmas -. Io non metto limiti, il bello è che tutti si possano esprimere come credono, anche con considerazioni critiche e polemiche”.

C'è tempo fino al 30 aprile per inviare i video via mail a ipaziaintro@gmail.com, oppure tramite whatsapp al numero 3807317424.