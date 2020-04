Peveragno, "beccati" al Gias Morteis dalle foto su Instagram: "Le forze dell'ordine non hanno cose più utili da fare che impiegare un pomeriggio per cercare ragazzi in montagna?"

" Ho una domanda, magari frutto della mia ignoranza: le forze dell’ordine non hanno qualcosa di più utile da fare che impiegare un pomeriggio a cercare dei ragazzi in montagna da delle storie su Instagram? "

"Pensavo di tenermi queste esperienza per me, ma dato che è tutto di dominio pubblico mi sembra giusto che tutto sia davvero di dominio pubblico - si legge nel post - . Premettendo che sono d’accordo con la sanzione, dico ciò: siamo stati fermati da una pattuglia dell’AIB con a bordo un volontario alla guida e due funzionari della polizia locale, durante tutto il procedimento per applicare la sanzione uno dei due funzionari è stato molte volte a meno di 50 cm da me con la mascherina abbassata al collo, e alla fine della procedura quando ho fatto notare a quest’ultimo che così facendo si rischiavano ancora di più i contagi lui ha fatto un passo indietro alzando la mascherina e sviando l’argomento. Volevo evitare di rendere pubblico ciò perché il funzionario che ha commesso questi errori è stato il più gentile,comprensivo e di larghe vedute sulla situazione al contrario del collega".



Poi, un post scriptum: "Ci sono persone che hanno espresso insulti pesanti su genitori senza sapere l’età dei ragazzi: fate pena".