Vezza d'Alba: alpini e volontari si prendono cura del camposanto chiuso da tre settimane

Il Santo è il giorno del silenzio e della riflessione, dopo il dolore della Passione e morte di Gesù. In occasione di questa giornata di lutto Vezza ha voluto commemorare i propri cari defunti, con l'aiuto degli alpini locali e dei volontari che si sono presi cura del cimitero, ormai chiuso da oltre tre settimane. In silenzio e a distanza, nel rispetto delle norme, una decina di Penne Nere hanno lavorato per ripulire il camposanto. "Questa mattina gli Alpini insieme ai volontari comunali hanno lavorato in silenzio con scope, rastrelli per una pulizia fra le tombe. Sono stati innaffiati i vasi e rimossi i fiori secchi - spiega il sindaco Carla Bonino - . Un'azione compiuta soprattutto per ricordare tutti i decessi avvenuti nell'ultimo mese che non hanno avuto regolare sepoltura"