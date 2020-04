Briaglia: rimandato all'autunno il concorso nazionale di chitarra "Ansaldi"

Anche il 44° Concorso Nazionale di Chitarra “sac. m.o Giovanni Ansaldi”, che doveva svolgersi nei giorni 24-25-26 aprile prossimi, ha dovuto essere dilazionato, perché da ogni parte d’Italia è stato segnalato agli organizzatori che non si poteva prenotare la partecipazione, anche se venisse a cessare la terribile situazione del coronavirus. Sicuramente il blocco dei collegamenti, purtroppo, pare ormai assodato e non facilmente prevedibile la fine della pandemia. Quindi è giocoforza differire ad autunno lo svolgimento.

Non sono poche, comunque, le difficoltà di scelta della nuova data. Esperienze di un paio di edizioni realizzate in estate, a Mondovì, anche per poter contare su ospitalità in Collegi, allora funzionanti, si sono dimostrate inadatte, sia per numero di iscritti, sia anche come qualità. Tenendo conto che quest’anno scolastico è, purtroppo, “bruciato” e che nel prossimo gli studenti dovranno impegnarsi ancor maggiormente, per recuperare i programmi non sufficientemente affrontati, bisognerebbe evitare di sottrarre giorni scolastici del settembre, inizio dell’anno scolastico. Purtroppo è necessario pure fare i conti con le tradizionali feste della Madonna, che sono previste a scavalco tra la prima e la seconda settimana settembrina.

Si sta analizzando adeguatamente, per assicurare comunque al Concorso la necessaria funzionalità. Frattanto è necessario segnalare un premio per la categoria giovanile da parte del Rotary Club Mondovì. Purtroppo il blocco della circolazione è stato impossibile recuperare il materiale librario assicurato dalla Fondazione CRT, dalla Città Metropolitana di Torino, dall’Assessorato alla Cultura della Regione Piemonte. Si provvederà appena riaperte le strade.