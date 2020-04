Come nascono le mascherine per la popolazione di Mondovì? La spiegazione in un filmato (VIDEO)

L'assessore e vicesindaco del capoluogo monregalese, Luca Olivieri , ha voluto approfondire il discorso e illustrare all'intera cittadinanza (e non solo) il procedimento che porta alla produzione dei dispositivi di protezione individuale da distribuire agli abitanti.

L'ha fatto attraverso un filmato, pubblicato e divulgato attraverso il proprio profilo Facebook, nel quale, al racconto, sono abbinate immagini significative, precedute da un doveroso ringraziamento a tutti coloro che stanno agendo in prima linea nella lotta contro il Coronavirus: non soltanto medici, infermieri e oss, ma anche i tantissimi volontari presenti in città.