Pasqua uguale a quella del principio, come gli apostoli chiusi in casa per paura. La Sacra Scrittura festiva spiegata da Fra Luca Isella di Bra

Quest’anno è una Pasqua diversa da tutte le altre, ma uguale a quella del principio, con gli apostoli rintanati in casa per il sentimento di paura. Oggi, domenica 12 aprile 2020, come allora, viene Gesù a porte chiuse e risuona il saluto del Risorto: “Pace a voi!”.

La grazia di questo giorno di festa è data dalla solennità di una liturgia che vedrà il Santo Padre impartire, da piazza San Pietro, la benedizione Urbi et Orbi, cosicché, a tutti coloro che parteciperanno spiritualmente attraverso i media, sarà concessa l’indulgenza plenaria secondo le condizioni previste dalla Chiesa.

Sulla possibilità della Confessione individuale papa Francesco è stato chiaro: “Se tu non trovi un sacerdote per confessarti parla con Dio, è tuo Padre, e digli la verità: ‘Signore ho combinato questo, questo, questo… Scusami’, e chiedigli perdono con tutto il cuore, con l’Atto di Dolore e promettigli: ‘Dopo mi confesserò, ma perdonami adesso’. E subito, tornerai alla grazia di Dio. Tu stesso puoi avvicinarti, come ci insegna il Catechismo, al perdono di Dio senza avere alla mano un sacerdote. Pensate voi: è il momento! E questo è il momento giusto, il momento opportuno. Un Atto di Dolore ben fatto, e così la nostra anima diventerà bianca come la neve”.

Mentre, per la Comunione spirituale possiamo fare nostra l’invocazione di Sant’Alfonso Maria de’ Liguori: “Gesù mio, credo che Tu sei nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e Ti desidero nell’anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, io Ti abbraccio e tutto mi unisco a Te; non permettere che io mi abbia mai a separare da Te”.

Infine, la meditazione del Vangelo della Risurrezione di Cristo (Gv 20,1-9), che ci arriva ancora una volta da Fra Luca Isella, dei Cappuccini di Santa Maria degli Angeli, a Bra.

“Nel racconto del Vangelo lo sguardo non è sulla Risurrezione come un episodio della vita di Gesù, realtà peraltro che noi non possiamo descrivere, ma su come i suoi discepoli ne hanno fatto una prima concreta esperienza. Il personaggio che da solo inizia a vivere nella fede la realtà della risurrezione di Gesù, morto sulla croce, ora Signore della vita e della storia, non è uno degli undici, neppure qualche personalità autorevole, ufficiale o altro amico di Gesù. Si tratta di una semplice donna che lo seguiva, Maria di Magdala, che solo alcuni indizi lasciano identificare con la sorella di Marta e di Lazzaro. Come già a Betlemme non si trovò alcuno ad accogliere il nato Gesù, se non dei poveri anonimi pastori, così ora, dopo la sua morte in croce, solo una persona senza rilievo si apre al Signore facendosi discepola. Infatti, mentre rileviamo nel racconto di oggi che Maria di Magdala non vide ne incontrò il risorto, e annota solo la tomba aperta e vuota, scopriamo che proprio lei, presentendo nell’intimo, non parla del corpo, ma dice: ‘Hanno portato via il Signore!’.

È questo annuncio che fa correre Maria dai discepoli, da quel Simon Pietro che Gesù prepose alla comunione dei fratelli e da Giovanni, il discepolo amato. Il correre affannato di Maria si ripete nella corsa veloce di Simone e di Giovanni, evidente la preoccupazione: ‘Chi ha portato via il corpo del maestro, e dove l’hanno posto?’. Anche loro non vedono altro che i teli e il sudario che era stato sul capo di Gesù, ma lui non c’è. Infatti, l’hanno cercato nel posto sbagliato, in un sepolcro, li stanno i morti, non i vivi.

L’errore dei due apostoli è di guardare d’istinto solo al passato, alla morte come cesura, come epilogo, non sanno ricordare le parole dette da Gesù per il loro futuro: ‘Infatti - commenta l’evangelista - non avevano ancora compreso la Scrittura’. È solo di fronte alla tomba vuota, ai teli, segni della passione, che i due riconoscono la loro incredulità, il loro errore; e di Giovanni è detto che quindi, ‘Vide e credette’. Il Signore non poteva essere ostaggio di una tomba, ora toccavano con mano che è altrove, è, infatti, nella vita che s’incontra lui, il risorto: ‘Andate in Galilea, là mi vedrete’.

L’esperienza, che ha sconvolto Simone e Giovanni, tocca oggi anche noi, interroga ciascun battezzato. Siamo alla ricerca di sperimentare l’incontro con il Cristo Signore, forse tentati dalla vana ricerca di un corpo, di prove certe per credere. No, la risurrezione non è la sopravvivenza di un cadavere, è invece l’affidarsi alla Parola di Gesù: e imparare a dare noi stessi per i fratelli, così come lui ci ha amati fino alla Croce.

Lui ci ha serviti, ci ha aperto la strada, perché accettiamo di rinascere, di lasciarci rinnovare dal suo Spirito per non vivere più per noi stessi. La tragica esperienza che anche noi, come tutti, stiamo vivendo, nel timore del contagio e del morire, è oggi la nostra Galilea, il terreno della testimonianza per ciascuno che crede”. E tendere una mano verso l’altro, in un moto di unione e generosità che dovrebbe rimanere per sempre l’eredità più importante del Coronavirus.