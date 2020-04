"Perché il Credo?": le origini di una delle preghiere più celebri raccontata da tre monregalesi (VIDEO)

Correva l'anno 325 d.C. quando l'imperatore romano dell'epoca, Costantino il Grande, convocò il concilio di Nicea, noto per essere stato il primo grande concilio cristiano della storia. In quel periodo, l'imperatore deteneva anche il titolo di Pontefice Massimo e la città di Roma non era riconosciuta come la sede papale, ma faceva parte di una serie di patriarcati, insieme ad Antiochia, Alessandria d'Egitto, Costantinopoli e Gerusalemme.

Lo scopo del concilio di Nicea? Il Cristianesimo da un punto di vista storico non poteva dirsi unito, in quanto ognuno dava interpretazioni differenti l'una dall'altra, che divergevano non tanto sul messaggio di Gesù portato avanti da apostoli e discepoli, quanto sulla sua natura. Ci si iniziò infatti a interrogare non su chi fosse Gesù, ma su quale fosse la sua natura. In cielo aveva una natura divina, ma sulla Terra? Aveva mantenuto la sua natura divina o da divina era divenuta umana? Un quesito non di agevole soluzione. Chi pensava che Gesù avesse mantenuto la sua natura divina sulla Terra, infatti, poteva spiegare facilmente la sua nascita e il suo concepimento senza peccato da parte della Vergine Maria, ma non poteva giustificare la sua morte, in quanto un essere divino non può essere ucciso in croce. Se, invece, sulla Terra mutò la sua natura, convertendola da divina a umana, era possibile spiegare la sua morte in croce, ma non la sua nascita.