Energia: come ottimizzare i consumi in casa con sostenibilità

L'attenzione ai temi ambientali spinge i consumatori a effettuare scelte più consapevoli. In fatto di consumi, si tende a preferire esclusivamente energie provenienti da fonti rinnovabili, puntando all'ottimizzazione delle risorse, nel pieno rispetto dell'ecosistema.

Allo stesso tempo, la ricerca è orientata su servizi che consentano un taglio dei costi sulla bolletta, in modo da tutelare l'ambiente circostante e salvaguardare, in contemporanea, le proprie finanze.

Oggi, a intercettare questo segmento di domanda è il mercato libero, che propone offerte sempre diverse, spesso create su misura dei clienti: è così che chiunque sia interessato a una riduzione dei costi per le utenze, può scoprire come risparmiare su luce e gas , puntando ad offerte più che vantaggiose, ma completamente eco sostenibili.

I vantaggi del mercato libero

Per comprendere come il mercato libero contribuisca a ottimizzare costi di luce e gas, è importante evidenziare le caratteristiche che lo distinguono dal servizio a maggior tutela. In quest'ultimo caso, infatti, la tariffa è stabilita dall'Autorità per l'energia, e non consente di usufruire della moltitudine di offerte disponibili, invece, in un mercato concorrenziale.

Nel mercato libero, infatti, a stabilire i prezzi è sempre la libera concorrenza, con un risparmio finale che può risultare significativo. Naturalmente, è importante precisare che l'accesso al mercato libero gode di una procedura piuttosto semplificata: il passaggio è sempre gratuito e non comporta nessuna interruzione del servizio.



Mercato libero: costi vantaggiosi ed energia 100% green

L'adesione al mercato libero apre le porte a una serie di offerte interessanti e, allo stesso tempo, eco-sostenibili. L'offerta luce e gas Next Energy di Sorgenia, ad esempio, è pensata per coloro che vogliano ottimizzare i costi, senza rinunciare all'importanza di poter attingere da fonti rinnovabili.

Si tratta di un'opzione che consente di ricevere le aliquote dell'energia elettrica e quelle del gas in un'unica bolletta e che comporta un taglio dei costi che può raggiungere anche i 600 euro annui.



Eolico, fotovoltaico e idroelettrico: via libera alle energie rinnovabili

Con Sorgenia, naturalmente, il risparmio in bolletta va di pari passo a un servizio totalmente green: l'accesso all'offerta Next Energy, ad esempio, offre sempre la possibilità di rifornirsi da un impianto rinnovabile tra quelli più vicini al proprio domicilio, puntando così a un servizio completamente a chilometro zero.

I centri di produzione sono tutti dislocati sull'intero territorio italiano e consentono ai clienti di selezionare da quale fonte rinnovabile attingere per l'energia della propria abitazione: si può scegliere, ad esempio, di essere riforniti da impianti eolici, sfruttando la potenza del vento; da celle fotovoltaiche, per optare sulla produzione di energia che deriva dall'irraggiamento solare, o da impianti idroelettrici, puntando sull'energia ottenuta dallo scorrimento delle acque nei bacini.



Il rispetto dell'ambiente con un servizio paperless

Salvaguardare l'ambiente significa anche accedere a un sistema digitale e totalmente paperless: proprio per questo, un'offerta eco sostenibile, come quella proposta da Next Energy, prevede che le fatture siano inviate tramite e-mail, contribuendo così a una riduzione nell'utilizzo di carta e dei successivi processi di stampa.

In aggiunta, il pagamento può avvenire tramite addebito su carta di credito o sul conto corrente, con un totale abbattimento dei costi altrimenti previsti per il pagamento dei bollettini.



Profilo cliente sempre accessibile

Il servizio totalmente green di Next Energy passa anche dalla completa digitalizzazione del sistema. Il cliente, infatti, può accedere, in ogni momento e da qualsiasi dispositivo, al servizio di Energy Lab, che dà accesso immediato a un'area personale per gestire il proprio profilo.

Da questo portale, completamente dedicato all'offerta di luce e gas, l'utente può tenere traccia dei consumi e dei costi, con consigli sempre personalizzati su come risparmiare sulla bolletta.

Il servizio assistenza

La tecnologia digitale di Sorgenia consente di accorciare le distanze tra il cliente e il customer care. In ogni momento, l'utente può avere accesso all'opzione Energy Expert, un servizio aggiuntivo di assistenza dedicata, che dà la possibilità di parlare con un operatore sia via telefono sia via e-mail.

Full Digital Care, in aggiunta, offre un servizio assistenza attivabile via chat, disponibile sul portale di Sorgenia o sull'app del servizio.