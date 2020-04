Imparare a ballare On Line, con la Scuola di Ballo Timba Tumba Dance Academy si può

La situazione è nuova, sconcertante. Un lockdown generalizzato dell’intero paese a cui si è giunti per gradi, non senza però difficoltà oggettive, perché ad una limitazione della libertà personale e alla paura di guardare negli occhi il proprio potenziale killer, non ci si abitua, non basterebbe tutto il tempo del mondo. Eppure dopo un inizio che ha visto coinvolti i soli paesi interessati da un evidente focolaio di contagi, per limitare la diffusione del nuovo coronavirus, le misure di confinamento hanno riguardato l’intera popolazione, come una conseguenza naturale della situazione in essere.

In tale contesto, pensare a praticare sport o semplicemente a muoversi può sembrare irrisorio. È tuttavia essenziale per la salute fisica e mentale, continuare a farlo e intervallare i tempi casalinghi con attività ludiche e di movimento, sia per spezzare la monotonia di una routine che può sembrare sempre uguale, sia per restare in forma.

Con milioni di bambini, adolescenti e studenti chiusi in casa costretti a seguire le lezioni online e altrettanti telelavoratori (o in smart working), che svolgono attività che li portano a sedersi dietro i loro schermi per più tempo, a lavorare o a mantenere la mente occupata in questa maniera, qualsiasi interruzione nello stile di vita sedentario appare necessaria. Gli effetti deleteri di questo tempo trascorso seduti o sdraiati durante il periodo di veglia sono stati ben dimostrati da diversi studi scientifici. Tali dispendi energetici non sportivi corrispondenti a tutti i piccoli gesti della sedentarietà, sono la maggiore causa di obesità e malattie cardiovascolari nella nostra società.

Corsi online a distanza di sport

Molte piattaforme sportive si sono messe in moto durante questa emergenza Covid-19, fornendo l’accesso alle proprie applicazioni – disponibili su Android o iOS – in maniera gratuita. È il caso di Nike con l’app training ad esempio. Ma c’è di più, per chi non ama lo sport in solitaria e preferisce il ballo, le soluzioni non mancano di certo per allenarsi e farsi trovare pronti e competitivi alla fine dell’emergenza.

La scuola di ballo a Torino Timba Tumba Dance Academy organizza corsi di ballo on Line, e lo fa grazie alla competenza e alla professionalità del suo fondatore, Simone Giorgio, direttore tecnico e artistico cinque volte Campione del mondo in Salsa e Bachata.

I vantaggi di praticare le danze caraibiche come sport

È un buon modo per combattere l'obesità, si bruciano molte calorie, e questi balli sono molto utili per le persone con problemi di rigidità circolatoria o articolare poiché stimolano la circolazione sanguigna e la funzione del sistema circolatorio.

Per anni ci si è chiesti se il ballo potesse essere considerato uno sport. Secondo molte società mediche, la danza dovrebbe essere inclusa nel contesto di stili di vita salutari come attività utili a migliorare la salute fisica. La danza non è limitata a nessuna età, classe sociale o professione. Gli esperti dicono che 30 minuti di danza tre volte alla settimana sono sufficienti per produrre effetti sulla salute visibili sin da subito.

Sempre più persone anziane decidono di muovere i primi passi o di ricordare i bei vecchi tempi al ritmo di danze caraibiche come la salsa. Per i bambini invece, le lezioni di ballo servono più come strumento educativo per sviluppare memoria, orecchio musicale e linguaggio del corpo. Per loro, ballare è un modo divertente per migliorare il loro equilibrio, la loro relazione con un gruppo e avere un senso del ritmo. Se non si è ancora provato, questo è il momento giusto. Grazie ai corsi di Salsa e Bachata a Torino svolti online, si potrà godere dell’intimità casalinga per rompere il ghiaccio con questo sport, prendere confidenza con i passi prima di catapultarsi nel piacere di una sala da ballo reale, a pandemia sconfitta.

Benefici Psicologici della danza

La danza migliora le relazioni personali: è un ottimo modo per superare la solitudine e la timidezza e costruire nuove relazioni. Riduce lo stress e favorisce il rilassamento allentando la tensione. Riduce l'ansia e la depressione, aiuta a esprimere le emozioni e canalizza l'adrenalina. In un momento di incertezza così dilagante, in cui l’essere costretti in quattro mura e il vedere ogni simile come potenziale “untore” e pericolo per la propria salute, i risvolti psicologici e sociologici possono essere davvero devastanti. Le danze caraibiche esaltano la fiducia negli altri perché essendo sport di coppia ci si affida al proprio partner, aumentano l'autostima promuovendo la fiducia in sé stessi e la chiarezza del pensiero.

Oltre a tutti i benefici fisici e mentali in mostra, il meglio della danza è che divertente. È praticamente impossibile ballare senza sorridere.

La danza è efficace contro lo stress

Unendo meravigliosamente corpo e mente dunque, le danze caraibiche fanno sentire benessere fisico e psicologico per diverse ore grazie alla produzione di serotonina, dopamina ed endorfine. Si raccomanda di ballare dai 30 ai 45 minuti per rilasciare questi "ormoni" naturali di felicità, piacere ed euforia che agiscono positivamente sul nostro cervello. Un modo divertente per liberare tensione e stress dalla vita di tutti i giorni, specialmente questi ultimi così devastanti.