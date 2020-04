Anche il Cisom sostiene il "cesto della solidarietà" di via Amedeo Rossi a Cuneo

“Dalla settimana di Pasqua il cestino solidale di Via Amedeo Rossi 25 godrà del Patrocinio del Cisom”, spiega Gian Maria Aliberti Gerbotto che a fine marzo, prendendo spunto da una notizia sentita al telegiornale, aveva portato anche nella città di Cuneo l’idea di mettere un cesto per strada dove “Chi può lascia, chi non può prende”, come recita il cartello che vi è appeso.

“Dopo esserci complimentati con il nostro volontario Aliberti, abbiamo deciso di appoggiarlo ufficialmente in questa bella iniziativa”, sottolinea Stefano Avanzini della Delegazione di Cuneo del Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta.

L’offerta benefica ha avuto un successo così grande che il cesto durante la giornata viene riempito e svuotato più e più volte. Il Corpo Italiano di Soccorso dello Smom fu fondato ufficialmente nel 1970 con decreto magistrale a firma dell’allora Gran Maestro fra' Angelo de Mojana. Dal 1991 fa parte della Protezione Civile.

Nel corso degli anni il Corpo, che opera senza scopo di lucro a favore dei bisognosi senza distinzione di razza, sesso e religione, è intervenuto in tutte le calamità naturali che hanno colpito il nostro Paese, dal terremoto in Irpinia, a quelli dell’Abruzzo ed Emilia Romagna, sino al soccorso ai profughi di Lampedusa. Il gruppo di Cuneo si è costituito nel 2017, il capogruppo è Giovanni Milano.

Per avere più notizie si possono inviare le richieste all'indirizzo mail gruppo.cuneo@cisom.org

I suoi volontari sono riconoscibili per la casacca e il basco rossi, contrassegnati dalla croce ottagona di Malta.