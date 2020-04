"Che cos'è la felicità? Il sogno nel cassetto?" Chiediamocelo adesso e ricordiamocelo quando sarà tutto finito (VIDEO)

"Che cos'è la felicità? Avete un sogno nel cassetto? Proviamo a chiedercelo, in un momento in cui, costretti in casa, ci ritroviamo tutti ad avere un tempo che forse, così lungo e vuoto, non riavremo più.

La maggior parte di noi vorrebbe poter uscire, incontrare la famiglia, gli amici, poter prendere un aereo, un treno o andarsi a fare una semplicissima passeggiata. Non si può. Non adesso. Speriamo di poter tornare a rifarlo presto.

Ma nel frattempo abbiamo l'occasione di farci delle domande. Su noi stessi, sul senso della strada che stiamo percorrendo, ognuno a suo modo.

Vi invitiamo a farlo condividendo il video di Simone Mondino, girato in Valle Stura.

Come scrive, "in un periodo dove l'unica cosa giusta è #ioRestoACasa ci sono persone che non perdono la voglia di crederci, sognare e ricercare la propria felicità. Impossibile uscire, vero, ma comunicare non è mai stato così semplice grazie alla tecnologia... Dalla semplicità e dalla bellezza si parte per realizzare i propri sogni e gli abitanti della #ValleStura lo sanno bene...