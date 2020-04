Cittadino di Carrù dona più di 2000 calzari al reparto Covid di Ceva dove si trova ricoverato

Salgono ancora i casi positivi a Carrù. Ne ha informato la cittadinanza la sindaca Stefania Ieriti, evidenziando come sia stato registrato il nono caso: si tratta di un uomo, di età inferiore ai 50 anni, operante nel settore sanitario.

"È asintomatico e pertanto sta espletando il periodo di isolamento a casa. Non segnala disturbi particolari, ma la positività al tampone ha reso necessaria la messa in isolamento fiduciario della convivente".

Ancora: "Mi giungono notizie confortanti per quanto concerne lo stato di salute dei nostri concittadini ricoverati. E' probabile che in settimana una di essi verrà dimessa e speriamo che lo stesso si possa dire entro breve tempo anche per gli altri.

Relativamente al paziente 1, tutt’ora ricoverato, vorrei parteciparvi che mi ha informato d’aver disposto la fornitura di 2.200 calzari per il reparto Covid di Ceva. Mi dice che un piccolo grazie alle tante attenzioni che riceve e aggiunge: avrei voluto fare molto di più! Sono tutti attenti e premurosi ! Il loro non è un lavoro, ma una missione. Grazie Paziente 1. Anche il tuo gesto è ricco di solidarietà e ci rende tanto orgogliosi!

La Ieriti sta inoltre predisponendo l'apertura di una raccolta fondi in Comune da destinare alle persone in difficoltà del paese.