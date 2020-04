Cuneo: l'Unitre dona 1000 euro al Santa Croce e il 5 per mille del 2019 alla solidarietà alimentare

In un periodo come questo che purtroppo stiamo vivendo, tutti dobbiamo contribuire a superare le difficoltà, soprattutto sanitarie, che affliggono il Paese.

Con questo spirito, il Consiglio Direttivo dell'Unitre di Cuneo, attingendo dai risparmi che la sospensione dell'attività ha permesso, in data 25 marzo ha riconosciuto un contributo di 1.000 euro all'Ospedale Santa Croce di Cuneo, per aiutare a sopperire alle ingenti spese che le cure per combattere l'infezione da Coronavirus comportano.