Dalla Pro Loco di Roccabruna e dai volontari di San Giuliano una donazione di DPI a "Le Perle" di Dronero

Lo corso 9 aprile sono state consegnate alle Perle di Dronero 100 mascherine lavabili, 60 tute monouso e 2000 guanti per permettere a chi lavora e fa volontariato di muoversi in sicurezza nella struttura in questo periodo difficile.

L’appello di bisogno di DPI era arrivato qualche giorno fa dalla superiora e, dopo un rapido giro di messaggi tra i volontari, si è deciso che una parte dei soldi ricavati da momenti di festa e allegria sarebbero potuti essere spesi per assicurare una protezione a chi, senza mai tirarsi indietro, si occupa delle ragazze della Casa della Divina Provvidenza “Le Perle”.

L’emozione che si è vista negli occhi della superiora alla consegna è stata tanta, ma anche la vicinanza e la disponibilità di tutti dimostrata in questa occasione è notevole. Com’è stato fatto notare da un volontario “…i risparmi sono della festa, ma la solidarietà non ha nome e cognome!”.