Garessio, buone notizie: negativi i primi tamponi eseguiti su 8 pazienti positivi al Coronavirus

In questa domenica di Pasqua giungono notizie incoraggianti da Garessio, il paese più colpito dell'alta val Tanaro dal Coronavirus; infatti, i 6 operatori sanitari della casa di riposo "Opera Pia Garelli" risultati positivi al tampone realizzato il 17 marzo 2020 sono ad oggi negativi al primo tampone di controllo. Peraltro, uno di essi è già risultato negativo anche al secondo tampone e si può pertanto ritenere tecnicamente guarito.

Ma non è tutto: anche i due pazienti tuttora ricoverati in Medicina Covid presso l'ospedale "Regina Montis Regalis" di Mondovì sono entrambi negativi. "Questo - ha commentato il sindaco, Ferruccio Fazio - è potuto avvenire grazie alla collaborazione dei medici di medicina generale e di tutti i cittadini, a cui si chiede di mantenere il comportamento utilizzato finora e, in particolare, di indossare sempre le mascherine quando si incontrano altre persone, di mantenere nei limiti del possibile la distanza di due metri e, in ogni caso, di non lasciare il Comune di residenza, al fine di evitare contaminazioni provenienti dall'esterno" .

Proprio il primo cittadino, il quale in data odierna si è recato all'"Opera Pia Garelli" per augurare buona Pasqua a tutti gli ospiti dell'RSA, in compagnia del presidente Patrizia Aldovardi, ha emanato nelle scorse ore un'ordinanza che impone a tutti coloro che raggiungono Garessio (senza dimorarvi) di abbandonare subito il paese o, in alternativa, di essere sottoposti a quarantena domiciliare (14 giorni).

"Come effetto di questa ordinanza - hanno fatto sapere dal municipio - sono state allontanate dal territorio comunale in data odierna due componenti di un nucleo familiare non dimoranti nel nostro Comune".