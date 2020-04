Pizza tutti insieme ma ognuno a casa propria: a Vottignasco distribuite 134 palline di impasto

E' successo a Vottignasco, paese del saviglianese, grazie all'idea delle associazioni del territorio: la Provotti, insieme al Comitato del Maiale in Festa, alla Pro Tetti Falchi ed agli Amici del Presepe, ha infatti voluto regalare alle famiglie la pasta per preparare la pizza in casa. Nel pomeriggio di sabato 11 aprile, grazie alla collaborazione della pizzeria Sant'Anna di Villafalletto, sono state distribuite dai volontari 134 palline di pasta per pizza. Un modo per sentirsi vicini pur ognuno nelle proprie case e di festeggiare la Santa Pasqua.

"Ciao!!! Fino a poco tempo fa non ci saremmo mai sognati di invitarVi a #restareacasa anzi, il nostro scopo era proprio quello di organizzare, programmare immaginare momenti di convivialità, momenti per “fe ‘n po’ ed festa” che ci distraessero dalla solita “routine” quotidiana!!! E proprio quei momenti sono quelli che ci mancano di più!!! Per questo, abbiamo voluto unire gli sforzi, per entrare in punta di piedi nelle vostre case, e vivere un momento di condivisione anche se solo virtuale nella speranza di portarvi un sorriso in attesa che tutto passi e che si torni presto alla “normalità” di cui forse solo ora comprendiamo il valore!"