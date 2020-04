Auto fuoristrada a Bagnolo Piemonte: giovane elitrasportata al Santa Croce di Cuneo (FOTO)

Incidente stradale, nel pomeriggio di oggi (13 aprile) a Bagnolo Piemonte, lungo via Cavour.

Un’automobile è finita fuoristrada, capottandosi. All’interno della vettura, che procedeva in direzione Cavour, una sola persona, una ragazza giovane, rimasta ferita, ma non incastrata. La donna pare sia finita fuoristrada per evitare un animale sulla carreggiata.

Sul posto è intervenuta l’emergenza sanitaria, con l’ambulanza di base della Croce verde di Bagnolo Piemonte. Nel frattempo, da Levaldigi è stato fatto decollare l’elisoccorso.

La centrale operativa dei Vigili del fuoco ha invece inviato sul posto due squadre, da Barge e Saluzzo. La squadra di Saluzzo, però, è stata fatta rientrare in distaccamento prima ancora di arrivare sul luogo dell’incidente.

La donna all’interno dell’auto è stata elitrasportata al Santa Croce di Cuneo, con un codice giallo, di media gravità, per i traumi riportati nell’incidente. Le sue condizioni, comunque, non desterebbero comunque particolare preoccupazione.

Sul posto anche le Forze dell’ordine per la gestione della viabilità e i rilievi del caso, volti a ricostruire la dinamica di quanto successo.