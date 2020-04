Paesana piange Francesco Ballario, donatore di sangue e volontario di Croce rossa scomparso a 63 anni

È una Paesana attonita e profondamente scossa quella che piange Francesco Ballario, 63enne, scomparso all’ospedale di Savigliano, stroncato da un male che ha stretto sempre più la sua morsa.

Originario di Cardè, era nato il 26 agosto del 1956. Negli anni, l’amore per Marinella, la donna che sarebbe poi diventata sua moglie, l’ha portato a Paesana, dove ha deciso di costruire la sua famiglia.

Di professione muratore (da qualche anno aveva raggiunto la pensione), Francesco ha poi portato avanti da qui la sua attività lavorativa nel campo dell’edilizia. Una vita fortemente imperniata di grandi valori, di “realtà luminose – così viene ricordato in una delle tante attestazioni -: dall’amore per la famiglia, alla gioia del lavoro, al culto per l’onestà”.

In paese, conosciuto da tutti, ha anche dato il suo grande apporto nel mondo del volontariato locale. Faceva parte sia dell’Associazione donatori autonomi di sangue, sia della locale sede della Croce rossa.

Altruista e sempre disponibile quando c’era bisogno di lui, in Croce rossa non ha mai fatto mancare la propria disponibilità, tutte le settimane, mettendo – negli anni – centinaia di ore al servizio della comunità.

Sapeva inoltre intuire quando ci poteva essere, in caso di urgenze, necessità di equipaggi “aggiuntivi”: gli bastava uno sguardo, un colpo d’occhio, e nel giro di pochi minuti si rendeva disponibile in sede, pronto a salire in ambulanza e partire alla volta di chi ne ha bisogno.

Era entrato a far parte della “famiglia” della Cri nel 1995 e, fino a quando la salute glielo ha permesso, ha sempre continuato a svolgere servizio.

Nel mondo dei donatori di sangue, invece, a partire dal 1999 aveva raggiunto quota 40 donazioni. Il prossimo anno, in occasione del 60esimo di fondazione del gruppo, avrebbe ricevuto la sua medaglia d’oro.

In ottemperanza alle disposizioni governative, domani, martedì 14 aprile, alle ore 15, presso il Cimitero di Santa Margherita di Paesana verrà benedetta la salma, in forma strettamente privata, che poi proseguirà per il Tempio crematorio di Piscina.

Francesco, dopo aver combattuto sino all’ultimo la sua battaglia contro la malattia, lascia la moglie Marinella e le figlie Manuela ed Erica con le rispettive famiglie e le nipoti, i fratelli.