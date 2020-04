Emergenza CoronaVirus: il punto di vista Langa Pneus di Carrù

E’ da un mese e mezzo che siamo stati catapultati in una nuova realtà dove il CoronaVirus ci ha costretto a cambiare il nostro modo di vivere e di essere.

In questi giorni ci siamo collegati in video chiamata con Mattia Ghigliano, dipendente dell’azienda Langa Pneus di Carrù ed insieme abbiamo analizzato alcuni aspetti relativi su come il CoronaVirus abbia impattato su questa attività.

Cosa ha significato per la nostra attività l’emergenza CoronaVirus?

Uno shock fortissimo. Una contrazione del traffico mezzi presso la nostra officina superiore all’80% che ci ha costretti a stravolgere tutti nostri piani operativi.

La vostra attività professionale rientra tra quelle ritenute essenziali. Qual è la vostra operatività attuale?

Fin dal primo decreto ministeriale legato all’emergenza CoronaVirus abbiamo attuato tutte le misure necessarie alla salvaguarda della salute dei nostri dipendenti, riducendo al minimo indispensabile il personale e attuato un numero di telefono per le emergenze. Anche l’orario di lavoro ha subito delle modifiche.

Come state gestendo il flusso dei clienti che si presentano presso il vostro punto vendita?

Nell’ottica di gestire con la dovuta professionalità l’emergenza, Langa Pneus ha messo al centro dell’attenzione la salute di tutti gli operatori coinvolti nella filiera (clienti, fornitori e nostri dipendenti).

Ci può descrivere concretamente le vostre iniziative a riguardo?

E’ indispensabile la prenotazione per qualsiasi tipo di lavorazione diversa dalle emergenze o dagli imprevisti, come ad esempio la foratura. In accettazione l’operatore prende in gestione un veicolo per volta. Le chiavi del veicolo vengono consegnate all’operatore, sarà lui l’unica persona adibita a portare il veicolo all’interno dell’officina e, a lavoro ultimato, a riconsegnarla al cliente.

Fortunatamente gli ampi spazi di cui disponiamo ci permetteranno in seguito di poter gestire un numero di veicoli superiore mantenendo tutte le precauzioni di sicurezza necessarie, al momento per prudenza preferiamo limitare al minimo gli accessi.

Come vi comportate una volta che clienti/corrieri entrano all’interno della vostra area parcheggio?

Clienti e corrieri che quotidianamente effettuano le loro consegne vengono accolti nell’area accettazione uno per volta: se chiaramente il corriere una volta scaricata la merce riparte immediatamente, il cliente viene gestito con tempistiche strettamente connesse al tempo della lavorazione di cui necessita il mezzo in officina. Durante tutta la durata delle operazioni è richiesta al cliente la sua preziosa collaborazione, nel rispettare la distanza di sicurezza: per prudenza riteniamo opportuno che egli rimangono ben al di fuori dell’officina almeno nell’area di parcheggio veicoli lontana dai 10 ai 20 metri dagli uffici.

I clienti collaborano nel rispettare queste indicazioni?

Assolutamente sì, fino ad oggi non ci son stati problemi. Fortunatamente hanno capito che queste misure sono adottate per preservare la salute e la sicurezza della collettività.

Tra pochi giorni si avvicina il 15/04, data dell’inizio del cambio gomme stagionale. Cosa vi aspettate?

Al riguardo riteniamo utile ricordare che la normativa prevede che le operazioni di smontaggio pneumatici invernali e di rimontaggio dei pneumatici estivi debba avvenire successivo al periodo di obbligo (15/11 – 15/04) ovvero dal 16 aprile al 15 maggio 2020. Pertanto abbiamo tempo per gestire il flusso di veicoli senza affanni, in attesa chiaramente dell’evolversi della situazione di emergenza che si è venuta a creare. Fare delle previsioni prima che sia definito un orientamento chiaro sul termine delle misure di contenimento messo in atto dal Governo è molto difficile.

Pensate che il vostro approccio con la clientela dovrà usufruire delle modifiche?

Indubbiamente sì, stiamo mettendo a punto insieme ai nostri consulenti un protocollo di sicurezza che inizi con la fase di accettazione del cliente e termini con la consegna del veicolo.

Avete già elaborato qualcosa concretamente?

Sì. Nell’area uffici dedicata all’accettazione ogni postazione a contatto con il pubblico è stata dotata di pannelli in plexiglas 3 mm come strumento di protezione degli operatori e clienti dalla trasmissione di virus ed infezioni. Tutti nostri dipendenti sono supportati con materiale idoneo agli standard di sicurezza richiesta (mascherine, guanti monouso in lattice, salviette detergenti universali, schiuma igienizzante e sapone lavamani solo per elencare i principali).

Questo per quanto riguarda il momento della presenza fisica del cliente in negozio. Per la fase che precede il loro arrivo invece come vi state muovendo?

Abbiamo recentemente aggiornato il nostro sito internet dove è possibile accedere all’area informazioni Covid-19 e richiedere preventivi on line. All’interno sono peraltro inseriti i dettagli delle interessanti promozioni in essere e quelle che a breve partiranno per l’acquisto di pneumatici nuovi.

Per quanto riguarda invece i clienti abituali che lasciano stagionalmente in deposito le ruote (sono circa 1.000 i treni di pneumatici da noi custoditi, ndr), proprio in questi giorni stanno ricevendo nostre comunicazioni sulle condizioni dei loro pneumatici: questo per consentire a coloro che hanno gomme vicine al limite di usura di esserne a conoscenza e di valutare preventivamente una loro sostituzione con un treno nuovo, a tutti gli altri di potersi organizzare con calma per il consueto cambio stagionale.

Langa Pneus S.r.l. si trova a Carrù, in via Autostrada n. 19

Tel. 0173-750770

Fax. 0173-759856

www.langapneus.it