Trading online: quale ruolo svolge il broker?

Il mondo del trading online è tanto semplice, quanto complesso. Tutto dipende dal modo in cui i traders, cioè gli investitori online, si approcciano a tale attività: è necessario studiare ed impegnarsi per ottenere i risultati sperati.

Ciò significa che i meno esperti devono partire dalle basi: la scelta del broker è il primo passo per af.

Ma qual è il ruolo che svolge un broker di trading online ? Perché sul Web il trading è accomunato al mondo delle truffe? Questo articolo tenterà di rispondere ai principali quesiti che attanagliano i neofiti, per chiarire i concetti principali che ognuno ha bisogno di conoscere prima di investire i propri risparmi sul Web.

Cosa significa “broker”?

Un broker non è altro che l’intermediario (professionista o un’intera società) che si occupa di intercedere ai vari mercati finanziari per i propri utenti.

In realtà il ruolo che svolge è più importante di quanto si pensi, poiché i migliori del settore offrono un servizio di supporto totale, gratuito e semplice da gestire ai traders.

Bisogna sapere che sono divisibili in categorie differenti, dai broker azionari ai discount broker. Ma, per semplificare il tutto, è possibile menzionare due macro categorie: broker ecn e market maker.

Nel primo caso, si tratta di intermediari finanziari che propongono i prezzi reali di mercato, senza alterarli o applicare riquotazioni. I market maker, invece, sono coloro che intervengono personalmente sui prezzi di mercato proposti ai propri utenti.

Ogni trader potrà scegliere la tipologia di broker che più appare adatta a soddisfarne le esigenze ma, è fondamentale in qualsiasi caso, prestare attenzione alle certificazioni della piattaforma da voler utilizzare.

Broker sicuri: quali requisiti devono rispettare?

Purtroppo il mondo del trading online è spesso accomunato a quello delle truffe, in quanto la poca esperienza spesso conduce i traders a credere a false promesse di guadagno. Ciò si traduce in perdita dei propri risparmi e dei propri dati personali.

Per evitare tutto ciò, si consiglia di prestare attenzione ai requisiti fondamentali che ogni broker che si rispetti deve rispettare.

Prima di tutto, una pubblicità aggressiva è sinonimo di broker truffaldini. Per tale motivo, prima di scegliere una piattaforma è necessario verificare che sia legalmente autorizzata ad operare grazie alla supervisione di specifici organi di controllo. Dalla CySEC (organo di controllo cipriota) alla CONSOB (ente italiano), si tratta di enti sorti con lo scopo di rendere trasparenti i mercati finanziari e tutelare l’interesse dei traders mediante l’imposizione di determinate normative.

Si consiglia di optare per broker di trading online regolamentati ESMA o, meglio ancora, intermediari italiani facilmente contattabili in caso di necessità.

Broker di trading CFD: caratteristiche

Si sente molto spesso parlare di trading CFD, ma indica l’acronimo? In termini brevi, i Contracts For Difference sono degli strumenti derivati che s’impongono come dei veri e propri contratti, il cui scopo è replicare il prezzo dell’asset selezionato.

I broker di trading CFD consentono, dunque, di accedere ad una molteplicità di asset e mercati finanziari in maniera rapida, priva di commissioni e di avere una doppia possibilità di ricavi.

Con la corretta previsione, sarà possibile ottenere risultati concreti anche se il mercato segue una tendenza positiva.

Inoltre, le piattaforme di trading online CFD risultano estremamente semplici ed intuitive, così che qualsiasi trader possa avere la possibilità di cimentarsi in tale attività senza troppe difficoltà.

I trader migliori offrono anche strumenti gratuiti di cui servirsi per far pratica: essenziale per gestire al meglio i rischi legati ad ogni operazione e il proprio piano di trading. Ad esempio, per i novizi trader sarebbe meglio partire da un conto demo, cioè una simulazione di trading che consente di testare l’impatto che avrebbero le proprie strategie sui mercati reali.

Molti intermediari finanziari supportano a pieno i propri utenti proponendogli una sezione didattica (webinar, e-book, glossari) a cui accedere gratuitamente.

In conclusione, ogni trader può scegliere il broker che più si avvicina alle proprie esigenze personali, ma per ottenere dei risultati positivi è necessario che sia regolamentato e che ci si impegni costantemente in tale attività.