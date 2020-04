Agli anziani di Fossano i buoni spesa donati da "E.On" di Salvatore Sapori

Il sindaco di Fossano Dario Tallone nei giorni scorsi ha ritirato dall'imprenditore Salvatore Sapori, responsabile della filiale di Fossano di E. On, buoni spesa per l'emergenza Covid-19 che sono poi stati consegnati all'Associazione Auser.

"Abbiamo deciso di destinare i buoni donati da Salvatore Sapori agli anziani; i volontari dell'auser stanno utilizzando questi voucher per acquistare beni di prima necessità da donare ad anziani fossanesi bisognosi, ringrazio per questo piccolo grande gesto per la città e per i fossanesi" commenta il primo cittadino Dario Tallone.