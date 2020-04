Covid-19 - Salta lo spettacolo di fine anno, ma gli studenti del “Bodoni” di Saluzzo riflettono, online, sulla bellezza, “desiderio necessario”

L’emergenza epidemiologica in atto, con tutte le misure restrittive emanate da Governo e Regione, fa saltare lo spettacolo che gli studenti del Liceo Bodoni di Saluzzo avrebbero dovuto mettere in scena il 2 aprile.

Un giorno importante, che, però, non è stato sopraffatto alla delusione. I ragazzi si sono ritrovati online, con i docenti, per una riflessione più ampia sulla bellezza. Riportiamo integralmente i pensieri di studenti e docenti.

“Per molti di noi, studenti del Liceo Classico Bodoni di Saluzzo, la serata di giovedì 2 aprile 2020 sarebbe stata memorabile.

Avremmo dovuto mettere in scena presso il teatro Magda Olivero lo spettacolo di chiusura del progetto Kallitopia, realizzato con il contributo della Fondazione CRC nell’ambito del bando di Educazione alla bellezza.

Sarebbe dovuto essere un giorno importante, un momento di soddisfazione, in cui avremmo visto concretizzarsi tutti i nostri sforzi e avremmo potuto trasmettere al pubblico la passione che ha guidato il nostro lavoro per più di un anno.

Tuttavia, a causa dell’emergenza che stiamo vivendo, questo non è stato possibile.

Perciò, per provare a rendere quella data almeno un po’ diversa dalle altre giornate che si susseguono in questo periodo, abbiamo accolto l’invito dei nostri docenti Silvia Fenoglio e Diego Ponzo, partecipando a un incontro online proprio alle ore 21. Così, invece di dare inizio allo spettacolo, abbiamo riflettuto sul modo in cui possiamo affrontare la condizione presente e sullo spazio rimasto per coltivare la bellezza anche in questa situazione. Come accadeva in classe, abbiamo avuto la possibilità di confrontarci sull’attualità e su un tema come quello della bellezza. Sono momenti ai quali siamo abituati a dare rilievo ed è stato importante, anche nella didattica a distanza, poter continuare a non fermarci alla lezione della singola disciplina.

All’inizio dell’incontro alcuni di noi hanno mostrato brevi video realizzati da loro stessi, che testimoniavano la possibilità di continuare a posare lo sguardo sulla bellezza della natura (presente per esempio nei fiori del proprio giardino), il ricordo di momenti felici (le relazioni non virtuali, la scoperta della bellezza nell’arte) e la speranza di poter tornare alle attività consuete. Abbiamo condiviso video che narravano il modo in cui trascorriamo queste giornate, che ad alcuni appaiono interminabili; i libri hanno giocato un ruolo da protagonisti, nelle immagini che li ritraevano nelle nostre case e nelle citazioni che alcuni hanno letto, alternate a testi poetici originali.

Nella discussione che è seguita abbiamo compreso che anche nel chiuso delle nostre case, piccole o grandi che siano, rimane lo spazio per coltivare la bellezza. A volte ci è regalato dal tempo: possiamo trovarla in un film che volevamo vedere da una vita, o nei libri che a volte vengono acquistati ma non letti. Abbiamo a disposizione questo tempo anche per conoscere meglio la nostra interiorità: spesso si ricerca perennemente la compagnia degli altri perché si teme di rimanere soli con se stessi. Può capitare anche di perdere le proprie abitudini o passioni e forse questo è il momento adatto per coltivarle nuovamente.

Per concludere, una citazione come augurio di speranza: “non penso mai alle cose che non posso più fare, penso a tutte quelle che posso ancora fare” (Gabriele Romagnoli, “Solo bagaglio a mano”)”.

Martina Bruno - I Classico

“Quaranta ragazzi alle nove di sera. Appaiono sullo schermo, ciascuno nella propria celletta; alle loro spalle si intuiscono mondi che fino a poche settimane fa restavano fuori dall’aula. Silenzi, sorrisi, imbarazzi. Qualche ragazzo più a suo agio, desideroso di mostrare, raccontare, proporre. Molti silenziosi, ma presenti; desiderosi di ascoltare, di esserci.

Non è il primo incontro a distanza non strettamente didattico. Situazione inedita anche per gli insegnanti; interrotta la rassicurante routine, si cercano nuove strade, con i mezzi a disposizione. Al di là di tutto, si comprende che questo soprattutto è dovuto: provare a esserci.

I ragazzi parlano di bellezza: ne abbiamo trattato a lungo, continuano a declinarla a modo loro. In questo momento, ridotta in gran parte l’esperienza attiva, quella estetica resta confinata nel giardino di casa, nel chiuso di una stanza, mediata da uno schermo. Si prova a suggerire una disciplina interiore, la ricerca di un senso, anche in mancanza di un ritmo. Possiamo solo esserci.

Dopo la delusione, l’attesa. Quando lo spettacolo si farà (e non sappiamo a che punto sia la notte), non sarà più quello di prima, perché saremo diversi noi. Che l’attesa renda più grande il desiderio e non lo spenga. Così potremo davvero esserci”.

I docenti Silvia Fenoglio e Diego Ponzo