Dalla Podistica Valle Grana 1000 euro per il Santa Croce di Cuneo, per "stare vicino a chi è in prima linea"

E' una Pasqua diversa per tutti, quella del 2020.

La Podistica Valle Grana ha deciso di festeggiarla in modo originale e solidale; quest'anno non si parlerà di uova o di colombe.

Il Direttivo della Podistica ha quindi pensato di aiutare chi ha più bisogno per affrontare questa pandemia devolvendo 1.000 euro all'ospedale Santa Croce di Cuneo.

“Per il 14 giugno è previsto il Salomon Mola Nen Trail a Bernezzo sui percorsi montani di 19 e 38 Km. - dice la presidentessa Manuela Luciano - ma le restrizioni imposte dal Governo non lasciano per ora sapere se si potrà svolgere oppure no.

La macchina organizzativa è quindi ferma in attesa di conoscere se arriverà il via libera. In questa attesa, la nostra società ha deciso di trasformare l'impegno operativo che avremmo profuso per l'organizzazione, in impegno economico.

La scelta è stata quella di stare vicino a chi è in prima linea nell'affrontare questa emergenza”.

La Podistica Valle Grana conta circa 200 iscritti tra adulti e ragazzi ed organizza, oltre al Salomon Mola Nen Trail, l'Half Trail di Caraglio il 4 otttobre, la Corri con Gelapajo della Vallera a giugno (quest'anno annullata per il corona virus), la Passi in salute a Cuneo, la Babbo Run di Caraglio il 8 dicembre e la Prim de Genè Bugia i Pè di Villar San Costanzo il 1 gennaio.

“Ci auguriamo che questa situazione si risolva quanto prima – continua Luciano – e che tutti noi possiamo continuare a fare l'attività a cui siamo più appassionati. Ma nell'attesa vogliamo augurare una serena Pasqua a tutti”.