Dalla "Pro Niella Tanaro" 2000 euro per l’acquisto di dispositivi medici pro ospedale di Ceva

La “Pro Niella Tanaro” aderendo, come altre Pro loco della Valle Tanaro e del Monregalese, all’iniziativa solidale della Pro loco di Garessio, ha donato la somma di euro 2.000, frutto di una raccolta di fondi per l’acquisto di dispositivi medici per l’Ospedale di Ceva.

La “Pro Niella Tanaro”, attraverso il nostro giornale, intende "ringraziare tutti i benefattori che hanno risposto all’invito, dimostrando una fraterna condivisione e sensibilità civica nei confronti dei sanitari dell’Ospedale di Ceva che si trovano ad affrontare questa grave emergenza".