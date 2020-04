"Il mostro invisibile è arrivato": primo caso di Coronavirus a Monastero di Vasco

"Purtroppo nel pomeriggio di Pasqua mi è stato comunicato dal servizio di igiene e sanità pubblica dell'Asl l'esito di un tampone positivo di una persona residente a Monastero di Vasco. Desidero, innanzitutto, esprimere vicinanza e solidarietà a questa persona, mettendomi a disposizione per tutto ciò che posso fare per alleviare il suo disagio, oltre che, evidentemente, augurargli una pronta guarigione, invitandola a fare riferimento a me, agli uffici del Comune e ai volontari della Croce Rossa per le esigenze immediate".

Con queste parole il sindaco di Monastero di Vasco, Giuseppe Zarcone, ha annunciato in queste ore il primo caso di Covid-19 in paese, sottolineando come, purtroppo, "il mostro invisibile" sia giunto anche nel piccolo Comune del Monregalese. "Spero che, alla luce di questa brutta notizia, coloro i quali testardamente e noncuranti del rispetto per la salute degli altri continuano bellamente a farsi la loro passeggiata rinsaviscano e la smettano di fare gli irresponsabili".

Intanto, nei giorni scorsi sono state distribuite le mascherine alla popolazione, che, è bene rimarcarlo, non costituiscono uno strumento di protezione totale e assoluta, ma devono essere indossate per tutelare quanto più possibile la salute della comunità.

"A questo proposito, peraltro, desidero ancora una volta ringraziare i consiglieri del gruppo di minoranza per la donazione di 250 mascherine e il vice indaco e i due consiglieri di maggioranza, Danna e Basso, per la distribuzione delle altre mille mascherine comprate dal Comune, nonché l'amica Daniela Fenoglio per la produzione a tempo di record di ulteriori 100 mascherine. Ci attendiamo, poi, nei prossimi giorni, un'ulteriore consegna dall'Unità di Crisi Regionale di ulteriori mascherine", ha aggiunto il primo cittadino, per poi dedicarsi a una riflessione: "L'unico vero ed efficace modo di difendersi, però, è restare a casa ed evitare ogni contatto con altre persone. Tutto sommato non è poi così difficile. Pensate a quante persone, durante le guerre, perseguitate per bieche ed irrazionali motivazioni, sono state costrette a restare chiuse in cantine o simili nascondigli per anni in condizioni durissime senza poter uscire neanche per un attimo".

Il sindaco ha comunicato anche che nei prossimi giorni saranno emanate due ordinanze, una di chiusura del cimitero comunale, poiché "andare al cimitero in questo momento non è un valido motivo per uscire" e una di divieto di accensione fuochi di qualsiasi genere, in quanto "non possiamo assolutamente permetterci in questo momento di rischiare di creare ulteriori situazioni di pericolo oltre a quelle derivanti dal'emergenza epidemiologica".

Zarcone ha approfittato dell'occasione per ringraziare i commercianti del paese che stanno continuando a lavorare, consentendo alle persone di approvvigionarsi dei generi alimentari e di prima necessità, invitandoli però anche a prestare la massima attenzione nell'effettuare le consegne a domicilio, evitando che vi siano contatti nello scambio della merce e del denaro. "L'ideale sarebbe utilizzare ripiani, come ad esempio tavolini posizionati al di fuori dell'abitazione, dove deporre la merce e il denaro, possibilmente, quest'ultimo, all'interno di buste o sacchettini di plastica". Un sincero plauso anche "al comandante e ai militari della stazione dell'arma dei Carabinieri di Vicoforte per l'instancabile lavoro effettuato per il controllo del territorio, il tutto nella cornice dello splendido rapporto di collaborazione reciproca con il Comune saldamente consolidato in questi anni".

Infine, il sindaco ha esortato la cittadinanza a tenere sotto controllo il sito internet del Comune di Monastero di Vasco: è infatti di prossima pubblicazione un avviso per riaprire le domande per i buoni spesa, grazie al fatto che rispetto alla prima assegnazione è stata avanzata una piccola somma dai fondi della protezione civile, che verrà integrata da una parte di risorse derivanti dalla consueta rinuncia alle indennità di carica.