Nello Fierro, titolare della Libreria dell'Acciuga di Cuneo: "Continuo le consegne a domiclio, saggia la chiusura fino al 3 maggio"

Nello Fierro, titolare della piccola libreria di via Dronero a Cuneo, la Libreria dell'Acciuga, già sabato, all'indomani del DPCM del 10 aprile che dà la possibilità di riaprire alle librerie, oltre alle cartolerie e ai negozi di abbigliamento per l'infanzia dal prossimo 14 aprile, aveva espresso delle perplessità a riguardo.

Oggi, con l'ordinanza della Regione che decide per la non possibilità di riaprire, interviene dicendo che "la scelta è condivisa da molti librai che recentemente hanno pubblicato una lettera sull'argomento, chiedendo una serie di chiarimenti e rassicurazioni per il nostro settore. Penso che sia una scelta abbastanza saggia considerando che la situazione nella nostra Regione non sia delle migliori".

Fierro, che è anche consigliere comunale, evidenzia anche come la riapertura avrebbe significato l'obbligo di "attrezzarci meglio per rispettare tutti gli aspetti sanitari e allestire dei luoghi sicuri per noi e per i clienti-lettori".

Nello, aspettando un chiarimento da parte delle istituzioni, continuera a fare il lavoro di consegna a domicilio e di spedizione.

"A livello generale il settore della cultura, non solo librerie ma cinema, teatro, musica, arte, è tra quelli più colpiti dall'emergenza Covid, mi auguro che istituzioni pubbliche e private sostengano al più presto una ripresa delle nostre attività".