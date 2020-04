Pasqua e Pasquetta all’insegna dei droni a Fossano. Controlli a tappeto, ma i cittadini si stanno comportando bene

Quella di ieri, domenica di Pasqua, è stata la prima esperienza di pattugliamento con i droni del territorio fossanese per contrastare gli assembramenti nelle belle giornate festive, pericolose, in questo momento storico, per la salute pubblica e dunque vietate sia in luogo pubblico, sia in aree private.

“Ieri abbiamo fatto un primo tratto al centro ippoterapico come collaudo e ci siamo poi dedicati anche a tre frazioni e ad alcuni agglomerati residenziali” ha spiegato il sindaco di Fossano Dario Tallone.

In servizio nella giornata di ieri c’erano tre pattuglie della Polizia Locale, oltre al comandante Giacomo Cuniberti, che ha seguito il pilota del drone in tutte le sue attività e al vicecomandante Dario Raimondo, operativo ai monitor della video sorveglianza.

Oltre alla polizia locale il territorio è stato monitorato da due pattuglie dei Carabinieri: “Devo dire che c’è stato un ottimo comportamento della gente e spero che ci sia anche oggi” ha sottolineato Tallone.