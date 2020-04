Pasquetta ai tempi del Covid-19: a Cuneo (in barba ai divieti) c’è chi si concede una partita a golf in Piazza d’Armi

Lunedì di Pasquetta, ai tempi del Covid-19.

Che fare? A Cuneo, mentre la stragrande maggioranza della popolazione rinuncia a pic-nic e “costinate”, osservando le restrizioni del Governo, c’è invece chi si concede una partitina a golf nell’area verde di Piazza d’Armi.

Lo dimostrano le foto dove, seppur in piccolo, ben si distinguono i due “golfisti”, uno dei due nell’atto di calibrare il colpo, con la mazza dietro la schiena.

Tra tante foto di strade deserte, che ci dimostrano come, in linea generale, la cittadinanza ha recepito i divieti per il contenimento del virus, questa ci ricorda sempre e comunque come vi sia chi, invece, dei decreti se ne infischia.

E' pur vero che è difficile considerare "assembramento" l'episodio, ma - al tempo stesso - i divieti parlano chiaro: non sono concesse attività ludico-ricreative all'aperto.