Come sarà la vita, dopo il Coronavirus? Normalità e immense compagnie cercasi

Come sarà la vita, dopo il Coronavirus? In questi giorni sospesi, è difficile immaginare che cosa ci aspetta. Quali nuove abitudini dovremo integrare nel nostro quotidiano e quali altre rinunce, almeno nel breve termine, saremo chiamati a fare.





Per cercare di rispondere a questa domanda, la dottoressa braidese Laura Mondino, esperta di neuroscienze e comportamenti umani, ci invita a riflettere sulle parole del saggista israeliano Yuval Noah Harari: “La pandemia passerà, l’umanità sopravvivrà, la maggior parte di noi sarà ancora vivo, ma abiteremo in un mondo diverso”.





Anche se molti di noi usciranno indenni dalla pandemia, molte cose non saranno più come prima. Ciò a cui stiamo assistendo è una crisi globale, la più grande della nostra generazione. Se guardiamo all’ultimo mese, ci rendiamo conto che molte piccole cose sono già cambiate: da come lavoriamo, facciamo gli acquisti, l’attività fisica, come socializziamo e come educhiamo i nostri figli. Molti di noi, prima della pandemia, non avrebbero mai fatto la spesa online o ginnastica in casa.





Lo smart working era un miraggio e chissà quanti nemmeno sapevano cosa volesse dire, senza contare le lezioni online. Una parte di questi comportamenti diventeranno abitudini, sostituendo vecchie usanze nel frattempo diventate obsolete. Per diventare abitudine infatti, un’azione, richiede fra i 21 e i 28 giorni.





Insomma, difficile tornare indietro, considerato che questo nuovo modo di vivere durerà almeno finché non ci sarà un vaccino o si sarà arrivati all’immunità di gregge. È la conclusione a cui giunge la dottoressa Mondino, in un’analisi che andiamo ad approfondire.





I comportamenti che occorre mettere in atto durante un’emergenza, non dovrebbero limitarsi alla durata dell’emergenza?





“ Rispondo con un esempio. Avete presente gli aeroporti? Prima dell’11 settembre 2001, prendere un aereo era piuttosto semplice e i controlli morbidi. Dopo l’attentato alle torri gemelle, sono state introdotte nuove misure di sicurezza, che hanno coinvolto, a caduta, il mondo intero. E benché fossero temporanee, sono rimaste. Come allora, anche questa volta finiremo per abituarci a tante nuove regole, impensabili e inaccettabili prima della pandemia da Covid-19. È dimostrato che le misure temporanee hanno una brutta abitudine: sopravvivere alle emergenze, soprattutto perché all’orizzonte c’è sempre una nuova emergenza. E quando le persone possono scegliere tra privacy e salute, di solito scelgono la salute”.



Puoi fare esempi più specifici?

“ Nella battaglia contro il Coronavirus diversi governi hanno implementato nuovi strumenti di sorveglianza. Il caso più eclatante è la Cina. Monitorando attentamente gli smartphone delle persone, facendo uso di centinaia di milioni di telecamere con riconoscimento facciale e obbligando le persone a controllare e riferire la temperatura corporea e le condizioni mediche, le autorità cinesi hanno potuto non solo identificare rapidamente i possibili asintomatici, ma anche tenere traccia dei loro movimenti e identificare le persone con cui erano entrati in contatto. Una serie di app fra loro collegate avvisava i cittadini, della vicinanza di possibili pazienti infetti. Questo tipo di tecnologia non si limita all’Asia orientale. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha recentemente autorizzato la Israel Security Agency a impiegare la tecnologia di sorveglianza normalmente riservata alla lotta contro i terroristi per rintracciare i pazienti affetti da Coronavirus. Quando la sottocommissione parlamentare competente si è rifiutata di autorizzare la misura, Netanyahu l’ha approvata con un decreto di emergenza”.



Dobbiamo preoccuparci?

“In verità la raccolta di informazioni, soprattutto di dati biometrici, tramite app e sistemi tecnologici può essere un valido aiuto. Se pensiamo ai malati cronici, per esempio, la possibilità che una app invii in tempo reale dati medici all’ospedale di riferimento, potrebbe aiutare a prevenire serie complicanze ed accelerare le cure, piuttosto che attendere i tempi di una visita ambulatoriale o recarsi in pronto soccorso, quando non è strettamente necessario. Un po’ come già avviene con la teledialisi, per fare un esempio tra tanti”.





Quindi, dove sta il problema?

“ Il problema è chi raccoglie i dati e l’uso che ne fa. Se aziende e governi iniziassero a raccogliere i nostri dati biometrici in massa, potrebbero conoscerci molto meglio di quanto conosciamo noi stessi e quindi passare dalla persuasione alla manipolazione, con il rischio di venderci tutto ciò che vogliono - sia esso un prodotto o un’idea politica. Il monitoraggio biometrico renderebbe le tattiche di hacking dei dati di Cambridge Analytica come qualcosa di cui sorridere. Purtroppo per accedere ai dati, le istituzioni e i governi chiedono alle persone di scegliere fra privacy e salute. Ma questa è una scelta falsa e anche la fonte del problema. Possiamo e dobbiamo godere sia della privacy sia della salute”.





Quale può essere una soluzione?

“ Il monitoraggio centralizzato e le dure punizioni non sono l’unico modo per far sì che le persone rispettino le linee guida. Fondamentale è creare fiducia. Le istituzioni devono informare le persone in modo corretto e coerente, dati scientifici alla mano, senza cioè ricorrervi solo quando serve, abbandonando la scienza quando non soddisfa necessità partitiche o di convenienza personale. Quando le persone si fidano delle autorità, vedono chiarezza, competenza e coerenza tenderanno a fare la cosa giusta, senza che il Grande Fratello vegli sulle loro spalle. Una popolazione automotivata e ben informata è più potente ed efficace di una popolazione ignorante e controllata. Ma per raggiungere un tale livello di cooperazione, si ha bisogno di fiducia. Le persone devono fidarsi della scienza, fidarsi delle autorità pubbliche e fidarsi dei media”.





La fiducia può essere ricostruita dall’oggi al domani?

“ Quelli che stiamo vivendo non sono tempi normali. In un momento di crisi, anche le menti possono cambiare rapidamente. Si può aver avuto per anni aspre discussioni con un parente o un amico, ma quando si verifica un’emergenza, si scopre improvvisamente un serbatoio nascosto di fiducia che ci porta ad aiutarsi reciprocamente. Invece di costruire un regime di sorveglianza, non è troppo tardi per ricostruire la fiducia delle persone nella scienza, nelle autorità pubbliche e nei media. Dovremmo sicuramente utilizzare anche le nuove tecnologie, ma queste tecnologie dovrebbero dare potere ai cittadini. Siamo tutti a favore del monitoraggio della temperatura corporea e della pressione sanguigna, ma questi dati devono permetterci di fare scelte personali più informate. Se potessi monitorare le mie condizioni mediche 24 ore al giorno, imparerei non solo se sono diventato un pericolo per la salute di altre persone, ma anche quali abitudini contribuiscono alla mia salute. E se potessi accedere e analizzare statistiche affidabili sulla diffusione del Coronavirus, sarei in grado di giudicare se il governo mi sta dicendo la verità e se sta adottando le giuste politiche per combattere l’epidemia. Ogni volta che le persone parlano di sorveglianza, bisogna ricordare che la stessa tecnologia di sorveglianza può di solito essere utilizzata non solo dai governi per monitorare gli individui, ma anche dagli individui per monitorare i governi”.





Possiamo concludere dicendo che l’epidemia di Coronavirus è un importante test di cittadinanza?