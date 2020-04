Coronavirus, attivato servizio psicologico rivolto ai proprietari di animali

L’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Cuneo ha pensato di offrire un servizio gratuito ai proprietari di cani e gatti in questa particolare situazione di emergenza.



L’obbligo di rimanere in casa e il non poter vivere normalmente la nostra routine quotidiana, a causa delle norme restrittive emanate dal Governo per contrastare la pandemia COVID-19 in atto, possono creare in molte persone problemi di varia natura, tra cui quella psicologica. In periodi così complicati, la presenza di un pet nella nostra famiglia rappresenta un aiuto notevole, ma non dimentichiamoci che anche i nostri animali potrebbero andare incontro a disagi non solo somatici, ma soprattutto comportamentali.



Le abitudini stravolte, l’impossibilità di soddisfare totalmente le esigenze etologiche, la modificazione dei rapporti sociali all’interno e all’esterno del proprio habitat sono situazioni che possono provocare molte difficoltà ai nostri amici a quattro zampe.



Per questo motivo vogliamo dare il nostro contributo mettendo a disposizione, analogamente a quanto già predisposto per le problematiche umane, un servizio assolutamente gratuito di ascolto attivo e di sostegno per chi vive con un cane o con un gatto.



Questo servizio, a garanzia degli utenti, è svolto da Veterinari Esperti in Medicina Comportamentale riconosciuti dalla FNOVI, che rispondono ad eventuali dubbi o a richieste di informazioni inerenti unicamente al benessere psicologico dei cani e dei gatti che sono costretti a vivere una situazione così particolare.



Ormai appurato che tutti gli animali possono avvertire sentimenti ed emozioni come ansia, insicurezza, paura e questi giorni densi di abitudini modificate, timing completamente difformi e impoverimento degli stimoli sono un importante test per i cani ed i gatti di famiglia.



Osserviamo attentamente il nostro pet in questo periodo e rimaniamo tranquilli: le risposte per vivere in modo corretto il presente e migliorare il futuro le possiamo ricevere dai veterinari competenti. Basta chiedere!



Per accedere al servizio è stato attivato il Numero Verde gratuito 800 82 25 42 al quale i Veterinari risponderanno nei seguenti giorni e orari:



Lunedì ore 10 - 12

Martedì ore 15 - 17

Mercoledì ore 10 - 12

Giovedì ore 10 - 12

Venerdì 15 - 17



Ci si potrà, inoltre, collegare in video-conferenza tutti i mercoledì di aprile e maggio

dalle ore 15 alle ore 17. Tre i passaggi da effettuare: collegarsi tramite pc o cellulare al seguente indirizzo: https://meet.jit.si/, successivamente cliccare sulla voce (in alto a destra), start a new meeting e inserire l’username: OrdineMediciVeterinari1



Ci saranno il microfono e la videocamera da attivare (quest’ultima facoltativa da parte del partecipante). Inoltre è possibile comunicare via chat in maniera interattiva.

Novità e informazioni verranno pubblicate sul sito dell’Ordine dei Medici Veterinari di Cuneo.