Covid-19: la situazione dei contagi a Fossano

Sono 46 le persone fossanesi positive al Covid-19 secondo l'aggiornamento dei dati provenienti dalla Regione Piemonte nel tardo pomeriggio di oggi, martedì 14 aprile.

Resta invariato il numero di guariti (4) e, fortunatamente, anche quello dei deceduti (3).

Intanto sono anche stati resi noti i numeri dei volontari in servizio nel corso della due giorni pasquale per verificare il rispetto delle misure di contenimento.

Sia domenica che lunedì il C.A.V.O. ha messo in campo tra le 35 e le 40 persone di Protezione Civile, Associazione Nazionale Carabilieri, Papa Golfo e Associazione Nazionale Vigili del Fuoco Volontari.

In attività in queste settimane anche l'ANA con la consegna nelle frazioni delle lettere agli over 65.