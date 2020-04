Dal Borgo Nuovo di Fossano 1500 euro ad Auser e Diocesi per l'emergenza Covid-19

In questo periodo di emergenza sanitaria, molte persone sensibili, enti e associazioni stanno aderendo alle diverse raccolte fondi create per sostenere le attività di solidarietà a favore delle persone in difficoltà.

Uno di questi enti è il comitato del Borgo Nuovo che, da una proposta del presidente Bruno Chiapello e dopo un rapido consulto con i vari membri del comitato, ha portato avanti l’idea di devolvere 1.500 euro a due fondi di sostegno che si occupano di acquistare materiale sanitario e beni di sussistenza da distribuire alle realtà del territorio fossanese: uno è il fondo gestito dall’Auser e l’altro è quello gestito dalle diocesi di Cuneo e Fossano.

Bruno Chiapello dice: “Con questo abbraccio di solidarietà ci auguriamo di tornare al più presto alla normalità, per poterci ritrovare nei momenti conviviali organizzati dal nostro comitato e poterci nuovamente abbracciare fisicamente”.