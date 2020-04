Cordoglio a Saluzzo per la morte del commercialista Franco Galvagno

Profonda commozione desta la scomparsa all’Ospedale di Saluzzo del commercialista Franco Galvagno. Aveva 78 anni.

Era stato cotitolare di uno degli studi più importanti della città: lo storico studio "Sismondi, Galvagno, Imbimbo".

Era considerato un professionista molto preparato nel suo campo. Un consulente tecnico in materia societaria e fallimentare, richiesto dagli Uffici giudiziari non solo del Piemonte. Ha collaborato in tanti grossi processi. Era una persona cordiale e bonaria, ma rigido e austero nel suo lavoro.

In passato si era occupato anche di politica ed era stato amministratore comunale negli anni ’90. Aveva inoltre rivestito la carica di vicepresidente della Cassa di Risparmio di Saluzzo.

Lascia i figli Andrea e Giorgio, il fratello Silvio medico ortopedico che ha a lungo operato nel Terzo Mondo, la compagna Maria Grazia.

I funerali come da disposizione anticontagio Covid 19 si svolgeranno in forma. privata.