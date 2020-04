Alstom proroga chiusura, si tornerà nello stabilimento di via Ottavio Moreno lunedì 4 maggio (salvo nuovi decreti)

A partire da oggi, martedì 14 aprile, a seguito dell’ultimo Dpcm del 10 aprile, è stata confermata la chiusura dello stabilimento Alstom di Savigliano. Si ritornerà al lavoro, salvo nuovi decreti, lunedì 4 maggio. In questi giorni è previsto l’ingresso nello stabilimento di alcune unità per alcune mansioni “comandate”, ma saranno ridotte al minimo. Dove sarà possibile si effettuerà smart working.



A tutti sia impiegati, operai, somministrati o operatori di ditte esterne che dovranno accedere allo stabilimento sarà misurata la febbre in ingresso. Ricordiamo che Alstom conta circa 1.100 dipendenti.



Ricordiamo che Alstom aveva in programma la cassa integrazione per Covid a partire dal 30 marzo e fino al 14 aprile. Visto il DPCM del 22 marzo ha dovuto anticipare la chiusura. Il sito di via Ottavio Moreno che impiega circa 1.100 lavoratori aveva inoltre precedentemente optato per una breve chiusura di tre giorni a partire da venerdì 13 marzo, prima di molte altre realtà e anticipatamente rispetto alle disposizioni del governo in merito all'emergenza covid-19.