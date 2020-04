Coronavirus: per le pratiche di successione ci si può rivolgere a studi di consulenza fiscale digitale

A seguito delle prescrizioni governative che istituiscono il confinamento per la maggioranza della popolazione, molte aziende non essenziali sono state costrette a chiudere le porte per aiutare, con i loro mezzi, a arginare il Covid-19. Anche gli studi di consulenza fiscale e patrimoniale hanno smesso di accogliere fisicamente i propri clienti.

Tuttavia, questi consulenti sono ancora disponibili a distanza. Questi ultimi continuano a elaborare documenti e possono essere contattati online, per telefono, e-mail o videoconferenza. Va notato che a causa della chiusura di alcuni uffici pubblici e amministrativi, alcune scadenze possono tuttavia essere ritardate o posticipate. Resta il fatto che alcuni studi di consulenza sono sempre disponibili ad aiutarvi a distanza in ambito fiscale offrendo una gamma di servizi che spazia dalla stipula e registrazione dei contratti di locazione alla gestione patrimoniale, dai contratti per colf & badanti alla definizione delle pratiche di successione e molto altro ancora.

Riguardo al testamento, alle tasse e alla successione, sull'argomento c'è ancora oggi molta confusione ed è proprio per questo motivo che ci si deve affidare ad esperti del settore. Facendo ricorso ad un consulente in rete potrete aprire una pratica di successioni on line senza la necessità di uscire di casa.