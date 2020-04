Polizze RC Auto: a Cuneo si spende meno della media nazionale

I dati relativi alle assicurazioni RC Auto, ovvero quelle indispensabili per poter circolare, sono piuttosto vantaggiosi nella provincia di Cuneo: è questo ciò che emerge dai dati pubblicati da Segugio.it, noto comparatore di assicurazioni e altre utenze.

Le statistiche di Segugio.it su Cuneo, consultabili integralmente a questo link, evidenziano diversi aspetti riguardanti la nostra provincia e quello più interessante è sicuramente quello relativo al miglior prezzo medio; per "miglior prezzo medio", è utile sottolinearlo, il portale in questione intende la media delle offerte più vantaggiose riguardanti le polizze RC Auto che il sito ha proposto agli utenti di Cuneo i quali hanno in seguito salvato almeno un preventivo tra quelli disponibili.

Nella provincia di Cuneo il miglior prezzo su base annua per una polizza assicurativa RC Auto ammonta a 313,87 euro, cifra abbondantemente inferiore rispetto alla media nazionale la quale si attesta a quota 404,60 euro.

Un mercato dalle forti differenze interne

Il mercato delle polizze RC Auto in Italia si contraddistingue per delle differenze davvero molto consistenti, sia a livello territoriale che temporale.

Facendo riferimento al miglior prezzo specificato da Segugio.it, infatti, si evince che nella regione da questo punto di vista più economica d'Italia, ovvero la Valle d'Aosta, si spendono in media 268,29 euro annui, cifra lontana anni luce da quella della Campania, dove il miglior prezzo medio sale a quota 718,72 euro annui.

Si fa davvero fatica a individuare servizi che, sul territorio nazionale, registrano differenze di prezzo così marcate: i cittadini campani, purtroppo, sono costretti a pagare una cifra quasi tripla rispetto a quella di chi vive in Valle d'Aosta.

Come si diceva, anche a livello temporale le differenze non sono poche e si registrano spesso delle forti oscillazioni, e il caso di Cuneo è emblematico.

Analizzando i dati messi a disposizione da Segugio.it si nota che nella nostra provincia il miglior prezzo medio delle polizze è stato sempre al di sotto della media nazionale, e questo non può che essere positivo, tuttavia non sono mancati dei forti sbalzi.

Se nel giugno 2019 i cuneesi pagavano una cifra inferiore alla media nazionale di ben 92,81 euro appena pochi mesi prima, ovvero a marzo 2019, in provincia i costi delle polizze RC Auto erano schizzati alle stelle ed erano superiori alla media nazionale di ben 127,36 euro.

Il dato relativo alla provincia di Cuneo, dunque, è senz'altro positivo e non può che far piacere a chi ha la necessità di assicurare la propria auto, tuttavia la grande imprevedibilità dei costi di questo settore lascia perplessi molti consumatori.

A ciò si aggiunge il fatto che la polizza RC Auto è soltanto uno dei costi gestionali di un'auto privata, si pensi al bollo, alle revisioni e alle polizze non obbligatorie, come ad esempio la cosiddetta kasko, dunque non si può certo affermare che avere un'auto sia, oggi, un qualcosa di economico.

L'alternativa del noleggio a lungo termine

Proprio per questo motivo, d'altronde, il noleggio a lungo termine sta crescendo in modo importante coinvolgendo sempre più anche i privati, dunque i comuni cittadini che necessitano di un'auto per i loro bisogni personali e familiari.

I vantaggi che questa formula sa garantire sono oggettivamente interessanti, a cominciare dal fatto che si può evitare la grossa spesa iniziale per l'acquisto dell'auto (un bene che, peraltro, svaluta molto rapidamente) e che il canone di noleggio è fissato da contratto e non può variare, al contrario delle tante spese gestionali di un'auto di proprietà.

Oltre al costo del canone il consumatore deve pagare solo il carburante, in modo autonomo, per il resto qualsiasi spesa gestionale, da quelle relative all'assicurazione fino a quelle per le revisioni periodiche, sono a carico della ditta noleggiatrice.

Le aziende attive in questo settore, peraltro, stanno prevedendo delle formule sempre più convenienti, come ad esempio il noleggio a lungo termine senza anticipo di FacileRent.