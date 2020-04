A Pasqua e Pasquetta controllate 2329 persone: 318 le sanzioni in Granda, il 13,6% del totale

Come ampiamente previsto, a Pasqua e Pasquetta sono stati massicci i controlli in provincia di Cuneo, finalizzati a verificare il rispetto delle norme che vietano di uscire se non per ragioni di urgenza e necessità.

A partire dalle 13 di domenica 12 e fino alla mezzanotte di ieri 13 aprile, erano chiusi anche tutti gli esercizi commerciali che non vendono articoli sanitari o similari. Eliminata, dunque, anche la possibilità, in quei due giorni, di andare a fare la spesa.

Vietato uscire. Nonostante le giornate di sole e nonostante le festività normalmente dedicate alle gite e alle grigliate con amici.

Sono state controllate, in tutta la provincia Granda, ben 2329 persone. In totale le sanzioni elevate sono state 318.

Verifiche anche per gli esercizi commerciali, costretti a stare chiusi: 490 quelli controllati ieri 13 aprile, di cui nessun sanzionato, e 388 domenica 12. Un solo sanzionato e sei le disposizioni di chiusura.

Il bilancio è quindi del 13,6% di persone sanzionate, rispetto al totale dei controlli. Alle 17 di domenica, giorno di Pasqua, il dato era decisamente migliore, con solo il 4% risultato non in regola sul totale dei controlli effettuati fino a quell'ora.