Coronavirus, case di riposo: trenta positivi alla residenza Santo Stefano di Priocca

In base agli ultimi dati forniti dalle Asl di competenza territoriali sono in aumento i numeri di contagi presso le case di riposo della Provincia Granda, Langa e Roero comprese.

Tra le varie Rsa dove si registrano maggiori contagi da Coronavirus è di poco fa la notizia di trenta casi risultati positivi al virus Covid-19 all'interno della residenza Santo Stefano di Priocca. Ventiquattro ospiti della struttura si trovano in isolamento nelle proprie camere all'interno di un piano predisposto per il Covid-19. Le altre sei persone appartengono al personale operante presso la struttura priocchese, non hanno sintomi, e al momento, si trovano in quarantena presso le proprie abitazioni e sotto stretto controllo del'Asl Cn2 e del Comune di Priocca.