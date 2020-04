Corsi di formazione e sicurezza, Chiara Gribaudo: "La Regione batta un colpo!"

“ La Regione Piemonte finora ha definito i corsi di formazione consentiti con modalità telematiche soltanto per i percorsi di IFeP, Its, Ifts e per i percorsi per disoccupati, solamente se uguali o superiori a 800 ore. Perché non è stato ancora definito un modo per svolgere in questo periodo i corsi di formazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro previsti dal D.Lgs. 81/08? ”

“Altre regioni, come Veneto ed Emilia Romagna, hanno già dato il loro via libera. Chiediamo allora alla regione – conclude la deputata cuneese – di recuperare il ritardo anche in questo campo e di equiparare la formazione in videoconferenza alla formazione in aula e di non attendere oltre per far ripartire questo settore: è il momento migliore per accrescere le competenze dei lavoratori in questo campo”.